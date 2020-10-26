Милан в январе намерен подписать форварда ПСЖ

"Милан" заинтересован в подписании форварда "ПСЖ" Мауро Икарди, сообщает A Bola. Аргентинец является одной из главных трансферных целей "россонери" на январь. Итальянцы видят в нем идеального партнера для Златана Ибрагимовича на острие атаки.

В "Милане" считают, что на переход Икарди может повлиять желание его жены. Супруга футболиста Ванда Нара хочет вернуться в Италию, куда сейчас регулярно летает из Парижа по делам.

Икарди в текущем сезоне сыграл 4 матча в Лиге 1, забив 2 гола. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до июня 2024 года.