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Милан в январе намерен подписать форварда ПСЖ
Икарди близок к переезду в Италию
"Милан" заинтересован в подписании форварда "ПСЖ" Мауро Икарди, сообщает A Bola. Аргентинец является одной из главных трансферных целей "россонери" на январь. Итальянцы видят в нем идеального партнера для Златана Ибрагимовича на острие атаки.
В "Милане" считают, что на переход Икарди может повлиять желание его жены. Супруга футболиста Ванда Нара хочет вернуться в Италию, куда сейчас регулярно летает из Парижа по делам.
Икарди в текущем сезоне сыграл 4 матча в Лиге 1, забив 2 гола. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до июня 2024 года.
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