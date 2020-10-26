Основной защитник Ювентуса избежал серьезной травмы

В последнем матче Серии А туринский "Ювентус" не обыграл "Верону". В игре повреждение получил Леонардо Бонуччии.

Однако, ему удалось избежать серьезного повреждения. По данным пресс-службы чемпиона Италии, мышечное повреждение не было обнаружено.

Сроки восстановления не называются. Он все еще под вопросом на игру против "Барселоны" в ближайшую среду.