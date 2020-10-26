Серия А. Милан - Рома 3:3. На этот раз дубля Ибры не хватило

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома" 3:3

Голы: Ибрагимович 2, 80 (пен.), Салемакерс 47 - Джеко 14, Верету 71 (пен.), Кумбулла 84

"Милан": Татарушану, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс (Кастильехо 72), Чалханоглу, Леау (Крунич 72), Ибрагимович

"Рома": Миранте, Манчини, Ибаньес, Кумбулла, Карсдорп (Б. Перес 66), Верету (Вильяр 86), Лоренцо Пеллегрини (Кристанте 76), Спинаццола, Мхитарян, Педро, Джеко

Предупреждения: Леау 60, Ибрагимович 75, Эрнандес 82 - Педро 77, Кристанте 81

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

Этот матч обещал многое. Оба тренера считают команды похожими, играющими ярко, быстро, на атаку. "Милан" и вовсе стал машиной, повторяя серии из 90-х. Добыл 17 побед и 4 ничьи в 21-ом последнем матче во всех турнирах. Забил как минимум дважды в десяти. Выиграл дерби. Златан Ибрагимович феерил с двумя дублями в лиге. "Рома" же остановила "Ювентус", затем добыла три победы подряд. А Эдин Джеко был способен дать бой Ибре. Тем более - в свете вылета первого вратаря соперника Джиджо Доннаруммы из-за коронавируса. И в итоге машина "Милана" была остановлена. Хотя швед и сделал своё.

В первом тайме команды забили и создали больше, чем заслужили. Центральный блок "Ромы" из четверых заставлял "Милан" слишком часто и неточно просто забрасывать на Златана и Леау. И в то же время Мхитаряна и Педро не хватало в атаке. В первые 20 минут были созданы лишь голы. "Черпачок" Леау на Ибру, удар головой Джеко после подачи углового и грубой ошибки на выходе Татарушану. Затем "Милан" владел инициативой. Однако реально опасно пробивали лишь с угловых головой Романьоли и Кьер - классный прыжок Миранте и стойка спасли гостей. Классно прыгнул вратарь и за штрафным Чалханоглу.

Второй тайм хозяева начали точно как первый. Прорывом Леау слева. На этот раз он "банально" прострелил на Салемакерса. На этот раз также и Татарушану не ошибся, и Джеко замкнул прострел Мхитаряна неточно. Так что можно было спокойно обороняться и ожидать шанса на контратаку. Хотя спокойно на самом деле не было. Гостям удавались быстрые прорывы. Останавливались они лишь в самой штрафной. Мхитаряна остановил вратарь, а стык Педро с Беннасером на добивании вызвал очень сомнительный пенальти. Правда, долг Джакомелли вернул при не более "пенальтийном" стыке Манчини с Чалханоглу.

Третий дубль Ибры в третьем матче лиги подготовил почву для его очередной коронации в качестве героя. Однако у "Ромы", устроившей камбеки в двух предыдущих матчах, были другие планы. Она отыгралась сегодня и в третий раз. При подаче углового швед задел мяч ногой слишком слабо, тот прошёл на дальнюю стойку, а там уже ждал Кумбулла. Установивший, пожалуй, наиболее справедливый результат этого матча. "Рома" не заслужила проиграть, 6-8 очков "Милана" во главе турнирной таблицы были бы слишком большим гандикапом. Миранте также предотвратил его, вытащив мяч от Кесси с линии ворот.

После финального свистка именно миланцы выглядели недовольными. Ещё бы, они потеряли преимущество трижды, не победили в первом матче в сезоне после восьми побед во всех турнирах. Не сумели начать сезон пятью победами подряд впервые с начала 90-х. Хотя их лидер выдал обычную порцию голов. А римляне могут гордиться собой. В матчах против грандов в статусе аутсайдера при Паулу Фонсеке они уже не раз демонстрировали характер.