"Страсть". Ибрагимович поделился снимком после дубля в ворота Ромы – Милан повторил свой рекорд

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал фото в своем Твиттере после дубля в ворота столичной "Ромы" в поединке 5-го тура чемпионата Италии (3:3). Швед подписал снимок коротко:

Таким образом, сейчас "Милан" набрал 13 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А, "Рома" идет на 9-й позиции. Подопечные Пиоли забивают больше 2 голов уже 11 матчей подряд – это повторение собственного рекорда "россонери" 1959 года.

Следующий поединок "Милан" сыграет 29 октября в домашних стенах против "Спарты" в Лиге Европы.

11 - #Milan have scored 2+ goals for 11 consecutive games in all competitions, equalling their own such record of 1959. Plenty.#MilanRoma