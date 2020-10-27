Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Страсть". Ибрагимович поделился снимком после дубля в ворота Ромы – Милан повторил свой рекорд
"Россонери" возвращаются?
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал фото в своем Твиттере после дубля в ворота столичной "Ромы" в поединке 5-го тура чемпионата Италии (3:3). Швед подписал снимок коротко:
"Страсть".
Passion pic.twitter.com/GXZb9SQrpn— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 27, 2020
Таким образом, сейчас "Милан" набрал 13 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А, "Рома" идет на 9-й позиции. Подопечные Пиоли забивают больше 2 голов уже 11 матчей подряд – это повторение собственного рекорда "россонери" 1959 года.
Следующий поединок "Милан" сыграет 29 октября в домашних стенах против "Спарты" в Лиге Европы.
11 - #Milan have scored 2+ goals for 11 consecutive games in all competitions, equalling their own such record of 1959. Plenty.#MilanRoma— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 26, 2020
Популярное сейчас
- Английский футболист утверждает, что стал игроком Ворсклы - ФОТО
- COVID-19 в Динамо, сюрпризы ПФЛ и перестрелка Милана и Ромы. Главные новости от 26 октября
- Серия А. Милан - Рома 3:3. На этот раз дубля Ибры не хватило
- Серия А. Ювентус - Эллас Верона 1:1. Жаль Динамо
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо