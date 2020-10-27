Лестерелла и ассист Златана сопернику. Итоги пятого тура Серии А

Сассуоло - Торино 3:3

Аталанта - Сампдория 1:3

Дженоа - Интер 0:2

Лацио - Болонья 2:1

Кальяри - Кротоне 4:2

Беневенто - Наполи 1:2

Парма - Специя 2:2

Фиорентина - Удинезе 3:2

Ювентус - Эллас Верона 1:1

Милан - Рома 3:3

Итоги пятого тура Серии А полны критики. И в адрес участников Еврокубков, отыгравших большей частью вальяжно и потерявших немало очков. И в адрес других, большей частью упускавших шансы в матчах и против них, и между собой. С другой стороны, семь матчей за 21-23 дня - сумасшедший календарь. Поэтому хотя бы выигравшие в этот уик-энд участники Еврокубков заслуживают послаблений в критике. Да и в целом уже третий тур в сезоне с сорока голами и более (41), множество драм, интриг и интересных историй - что ещё можно требовать от замечательной итальянской лиги?

"Милан" и "Рома" как раз отдохнули в четверг в Лиге Европы, играя вальяжно и почти вторыми составами. А затем не играли до понедельника. Оба тренера считают команды похожими, думающими о скорости, вертикальном футболе, коротком пасе, атаке. Обе команды после серии хороших результатов. "Рома" - ничьей с "Ювентусом" и трёх побед подряд (и в целом десяти в 14-ти последних матчах). "Милан" - после 17-ти побед и четырёх ничьих в 21-ом, 54-ёх голов в этих матчах. Различных достижений, не виданных с 90-х годов. От таких команд ожидали шедевр. И по голам и драме они не разочаровали.

"Рома" точно должна быть довольна. Она пропустила дважды в дебюте таймов, но вернулась, пропустила в концовке, но также вернулась. Создавала практически лишь со "стандартов" и ударов издали, но забила трижды. Как раз со "стандартов". Во втором тайме большей частью переигрывала соперника и давила неплохо, опасно забрасывая в штрафную. Дважды спаслась в добавленное время. Её центральный блок Верету-Пеллегрини-Педро-Мхитарян отлично перекрывал и сковывал, пусть и ценой недоработки двух последних в атаке. Паулу Фонсека хвалил подопечных за смелость и воспринял игру и результат позитивно.

"Милан" чувствует себя гораздо хуже. И без признаний Стефано Пиоли недовольство игроков было отлично заметно. Автор двух классных ассистов Леау прямо говорил о жалости и разочаровании. Даже Златан после дежурного дубля, можно сказать, ассистировал сопернику при угловом. Крайние защитники отыграли весьма бледно, что и не позволило взломать блок. Соперник слишком часто контратаковал. А вратарь Татарушану, срочно заменивший заболевшего коронавирусом Доннарумму, привёз. Но ведь "россонери" продлили все свои суперсерии. Создав немало опасных моментов и не отказываясь от принципов игры.

"Нужно помнить, откуда мы начинали. Вернуться туда можно очень быстро". Симон Кьер прав. "Дьяволам" нечего посыпать голову пеплом. Они очень сильны. И они первые в турнирной таблице. Пиоли не зря доволен игрой, гармонией и настроем в команде. Фонсека также не зря доволен своей.

Судейство? Оно было смешным. Пьеро Джакомелли несколько лет назад был пойман со страницей в Фейсбук с фальшивым именем и фотографиями с Франческо Тотти там и в ресторане, которым владеет. После чего его объявили болельщиком "Ромы". Вчера Джек О'Мелли, как настоящий фан, выдумал пенальти для своих. Но тут же исправился, выдумав и для "Милана". Хотя в другом эпизоде жёлтая почему-то Златану при руке Манчини в штрафной "Ромы" вернула вопросы. Толкал ли Ибра?

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Даже "Интер", выдавший тошнотворный час в Генуе, можно понять. После поражения в дерби и неудачи в Лиге Чемпионов с двумя пропущенными в каждом матче Антонио Конте явно желал прежде всего стабилизировать оборону, не пропустить впервые в сезоне и сберечь силы. Всё это удалось сделать блестяще. "Дженоа" нанесла лишь один удар по воротам за матч и не вылезала из своей половины поля, хромые похождения "нерадзурри" вокруг её штрафной сберегли немало сил на "Шахтёр", Самир Ханданович после антирекордного старта команды последних девяти лет по пропущенным наконец-то не пропустил.

Да, "Дженоа", которую в четырёх очных предыдущих матчах "Интер" переиграл с общим счётом 16:0, и всё ещё зализывающую коронавирусные раны, нужно было громить. Не оставаясь без ударов в створ в первом тайме впервые за полтора года. Да, Кристиан Эриксен вновь был плох и в этой команде чужой. Да, Лаутаро Мартинес вновь в мини-кризисе и бьёт по скамье запасных при замене. Да, без Бареллы эта команда будто без мотора, а без Хакими - без колёс. Зато удалось предоставить Николо и Ашрафу 58 минут отдыха, зато есть хищник Ромелу Лукаку, забивший уже десятый мяч в девяти за клуб и сборную.

"Нужно работать над обороной, атака придёт позже", - заявляет автор второго гола Данило Д'Амброзио. Что ж, похоже, Конте идёт в этом направлении, после карнавала первых туров начиная строить по-новому.

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"Лацио" в целом в игровом кризисе. После позора против "Сампдории" ему просто нужно было ответить, победить "Болонью". Не важно, как. Получилось тяжело. Он уступил по ударам по воротам со счётом 10:21, уступил по владению мячом, явно уступил в динамизме, явно уступил в трёх четвертях матча. Забил благодаря проходу Луиса Альберто мимо всех и пасу Фареса через себя ножницами. Симоне Индзаги предсказывал и увидел сложный матч против команды, которая в пяти предыдущих очных добыла три ничьи. Чиро Иммобиле говорил об отсутствии энергии и страхе в концовке. И также о сложном сопернике.

Тем не менее, удалось победить. Без Милинковича-Савича и первого вратаря Стракоши. С крайне уставшими Марушичем и Лейвой, которых пришлось осознанно менять на 42-ой минуте. Пепе Рейна совершил серию очень хороших сейвов в эндшпиле, позволив отбиться. Начало второго тайма получилось очень хорошим. А Иммобиле вновь забил. Франческо Ачерби заявил, что в случае неудачи против "Болоньи" впечатляющая победа над дортмундской "Боруссией" в Лиге Чемпионов потеряла бы значение. Хорошо, что такая победа осталась значимой.

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"Наполи" также должен был подтверждать значимость большой победы. Дженнаро Гаттузо резонно предположил, что его команду перехвалили после уничтожения "Аталанты". После матчей против АЗ и "Беневенто" говорил о стерильном доминировании, крайней заторможенности, плохом движении без мяча. Новичок Серии А пропустил больше всех в лиге, в том числе по пять от "Интера" и "Ромы". А вроде бы гораздо более яркая и умная атака "Наполи" в первые полчаса поражала бледностью и бестолковыми действиями. Даже младший брат Инсинье Роберто переигрывал старшего, забив родной команде и не сдерживая слёз.

Впрочем, запас прочности команды Гаттузо очень велик. Стоило ей разозлиться в концовке первого тайма - и пошли стойка, перекладина, суперсейвы вратаря. Она продолжила во втором тайме. В итоге нанесла в два раза больше ударов по воротам, владела мячом в два раза больше. И не успокоилась, пока не вышла вперёд. А затем "засушила" игру. Хотя Гаттузо и признал, что, увидя подключение вратаря соперников в концовке, вспомнил о голе вратаря "Беневенто" в своём первом матче в "Милане". Лоренцо забил блестящим ударом, как он сказал, ногой брата. Левой. Замены Политано и Петаньи сделали гол.

Так что полёт нормальный. 12 из 12-ти на поле.

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А вот команды, не победившие в пятом туре, нужно критиковать. "Динамо" боялось прессинговать "Ювентус" высоко, боялось играть быстро и коротко в центре поля, боялось рисковать. И безропотно проиграло. "Рома", "Кротоне" и "Верона" не боялись - и справедливо не проиграли. "Мы знали, что против "Вероны" будет сложнее, чем в Киеве, ведь "Эллас" играет интенсивнее, прессингует, причём персонально. Часто ввязывается в дуэли. А мы в первом тайме не были агрессивными и просто ожидали их. Мы не должны ждать пощёчины для того, чтобы начать играть интенсивнее". Андреа Пирло всё описал чётко.

Все проблемы остались. Неспособность противостоять прессингу и перекусывать контратаки в центре поля. Неспособность сохранить свои ворота "сухими". В атаке было слишком много лонгболлов, даже при быстрых перехватах. "Верона" голом Фавилли показала, как нужно контратаковать. Единственный гол "Юве" Кулушевски создал в одиночку. А слабость в реализации вылилась в два каркаса ворот и сейвы от Дибалы в концовке (хотя нельзя сказать, что в первом "старте" в сезоне Пауло отыграл плохо).

Несмотря на 22:6 по ударам по воротам и 62 процента владения мячом, никак не скажешь, что "Юве" заслужил домашнюю победу. И это против команды, неизменно проигрывавшей здесь с 1988-го года. Неудивительно, что наставник соперника Иван Юрич был разочарован, говоря о преимуществе своей команды в первый час игры и о потере энергии в последней четверти матча. "Мы не сделали достаточно для удержания победы". А "Ювентус" не сделал достаточно для её одержания.

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В "Аталанте" проблемы даже серьёзнее. 1:4 в Неаполе Джан Пьеро Гасперини назвал и мог называть "выходным днём". А вот 1:3 дома от скромной "Сампдории" - уже тревожный сигнал. Даже при том, что она является неудобным соперником, и в последних очных матчах побеждала чаще, чем "Ла Деа". В анонсе матча я говорил, что всё решит глубина ротации Гасперини. Тренер явно переборщил с ней и признал это, взял ответственность на себя. Он вновь, как и перед матчем в Неаполе, слишком много говорил о другом турнире - Лиге Чемпионов. И в результате команда мыслями и желанием в том турнире и осталась.

Всё просто. Без желания против неимоверно жёсткого соперника, без двух ведущих латералей (дублёр Мохика привёз пенальти), без двух ведущих форвардов Сапаты и Муриэля, с защитником Шутало, никогда не упускающим возможности провалиться, "Аталанта" выглядела плохо. В атаке - даже хуже, чем против "Наполи". На порядок хуже. И "ювентусовское" преимущество по ударам и владению мячом лишь искажает реальную картину. Даже сидя в штрафной Аудеро, его самого она не беспокоила. Лишь "била головой в кирпичную стену", как сказал Гасперини. И пропускала лёгкие контратаки. В том числе и две голевые.

"Не помню, когда мы в последний раз пробивали в створ ворот без реальной угрозы вратарю соперников". Год назад против "Сампдории"? Осенью 2019-го года "Аталанта" уже потеряла слишком много очков в лиге во время борьбы на два фронта.

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Пока участники Еврокубков падают с ног, другие просто обязаны ловить момент. Но в этом туре такое удалось лишь "Дории" и "Вероне". Первую даже уже сравнивают с "Лестером" Клаудио Раньери. Жёсткость и организация обороны и центра поля похожи. Как и разящие контратаки. А Фабио Квальярелла умеет забивать ничуть не хуже Джейми Варди. Он уже 15-й по голам в истории Серии А. Раньери говорит о правильном Меркато, об освобождении от прошлогоднего ощущения "воды до горла". Его команда и вправду чувствует себя свободнее, увереннее, и это позволило вынести "Лацио" и "Аталанту" с общим счётом 6:1.

А вот "Дженоа", "Болонья" и "Беневенто" упустили шансы. Команда Роландо Марана "пропустила в свой лучший период игры". Синиши Михайловича, по его словам, уже три матча подряд играет хорошо, но проигрывает. "Они забили два с двух ударов в створ, а мы - один с 18-ти". Упустил и "Сассуоло". Лишь невероятный характер помог ему вытащить матч против "Торино", до этого не набравшего ни одного очка. "Я говорил после "Болоньи" и говорю сейчас, что мы не остры. Я боялся давления из-за возможности выхода на первое место. Нам нужно избавиться от тревоги", - Роберто Де Дзерби оценил матч правильно.

Упустили шансы и аутсайдеры. "Торо" выдал свой лучший матч наверное даже во всём 2020-ом году и был обязан удержать 3:1 с 79-ой минуты. Марко Джампаоло страшно разочарован. После ничьей с "Ювентусом" "Кротоне" перестрелял "Кальяри" в первом тайме. Но получилось 2:3, а на 47-ой минуте "акулы" оставили себя вдесятером... "Удинезе" после победы на характере над "Пармой" вполне мог не проиграть во Флоренции впервые за 12 лет, выиграл 16:5 по ударам. Но сам бросил спасательный круг стоящему на вылет Джузеппе Якини. А "Специя" бросила такой же Фабио Ливерани, упустив 2:0 и трижды попав в стойки.

Лучший игрок тура - Гаэтано Кастровилли ("Фиорентина"). Два гола и ассист. Вся атака "фиалок"

Прорыв тура - "Сассуоло". С 1:3 на 4:3 неделю тому, с 1:3 на 3:3 ныне. Теперь ещё и всего за шесть минут

Разочарование тура - "Аталанта" и "Ювентус". Сделали мало для победы

Лучший вратарь тура - Марко Сильвестри ("Эллас Верона"). Был на месте

Лучший тренер тура - Клаудио Раньери ("Сампдория"). Лестерелла