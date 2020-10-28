Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Криштиану Роналду: ПЦР – дерьмо!
Португалец недоволен результатом теста
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в "Инстаграме" рассказал о своём состоянии перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной".
"Чувствую себя здоровым, отличное самочувствие! Вперёд, "Юве"!" — написал Роналду.
В комментариях под постом Криштиану решил выразить недовольство недавним тестом на коронавирус, который вновь дал положительный результат. Португалец написал следующее: "ПЦР – дерьмо!"
Ранее стало известно, что Роналду не примет участия в матче с "Барселоной", поскольку тесты по-прежнему выявляют у него заражение COVID-19.
Популярное сейчас
- Ференцварош - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч
- Ференцварош - Динамо Киев. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Скользкий паритет, мягкие украинцы, робкие попытки изменить ход игры. Итальянские СМИ - о ничьей Шахтера и Интера
- Серия А. Ювентус - Эллас Верона 1:1. Жаль Динамо
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше