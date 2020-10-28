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Криштиану Роналду: ПЦР – дерьмо!

Италия
(1 голосов)

Португалец недоволен результатом теста

Криштиану Роналду: ПЦР – дерьмо!
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в "Инстаграме" рассказал о своём состоянии перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Чувствую себя здоровым, отличное самочувствие! Вперёд, "Юве"!" — написал Роналду.

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В комментариях под постом Криштиану решил выразить недовольство недавним тестом на коронавирус, который вновь дал положительный результат. Португалец написал следующее: "ПЦР – дерьмо!"

Ранее стало известно, что Роналду не примет участия в матче с "Барселоной", поскольку тесты по-прежнему выявляют у него заражение COVID-19.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.10.2020 в 16:13
Уже обрили)))
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