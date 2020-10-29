Кубок Италии. Третий раунд. Все результаты

Во вторник и среду состоялись 16 матчей Третьего раунда Кубка Италии. На этой стадии в борьбу включились 12 команд Серии А. И все они, кроме двух новичков (традиция предыдущих лет сохранилась), пробились дальше. Вашему вниманию результаты этих матчей.

"Сампдория" - "Салернитана" (II) 1:0 (Ла Гумина 54)

"Болонья" - "Реджина" (II) 2:0 (Виньято 70, Орсолини 72)

"Виртус Энтелла" (II) - "Пиза" (II) 3:1 (Манкозу 35, Брунори 69, Кардозелли 79 - Паломби 51)

"Порденоне" (II) - "Монца" (II) 0:0 (1:4 пен.)

"Торино" - "Лечче" (II) 1:1 (3:1 доп.вр) (Льянко 39, Верди 109 (пен.), 112 - Степински 22)

"Кальяри" - "Кремонезе" (II) 1:0 (Фараго 69)

"Козенца" (II) - "Монополи" (III) 2:1 (Петруччи 15, Коне 84 - Идда 70 (автогол))

"Читтаделла" (II) - "Специя" 0:2 (Верде 59, Бенедетти 63 (автогол))

"Брешия" (II) - "Перуджа" (III) 3:0 (Бизоли 10, Айе 26 (пен.), Мангравити 71)

"Беневенто" - "Эмполи" (II) 2:4 (Маджо 57, Мончини 90+1 - Оливьери 41, Манкузо 61, 76, 86)

"Кротоне" - СПАЛ (II) 1:1 (3:4 пен.) (Чигарини 107 (пен.) - Сек 113)

"Эллас Верона" - "Венеция" (II) 3:3 (3:1 пен.) (Илич 41, Сальседо 59, Виейра 110 - Йонсен 84, Капелло 87, Модоло 98)

"Дженоа" - "Катандзаро" (III) 2:1 (Скамакка 6, 67 - Фацио 84)

"Фиорентина" - "Падова" (III) 2:1 (Венути 10, Кальехон 32 - Сантини 55)

"Парма" - "Пескара" (II) 3:1 (Карамо 26, 43, Адоранте 69 - Нзита 90+3)

"Удинезе" - "Виченца" (II) 3:1 (Форестьери 41, Деулофеу 61, Пуссетто 64 - Гори 88)

В Четвёртом раунде, матчи которого на данный момент назначены на 25-ое ноября, встретятся:

"Кальяри" - "Эллас Верона"

"Эмполи" - "Брешия"

"Парма" - "Козенца"

"Сампдория" - "Дженоа"

СПАЛ - "Монца"

"Специя" - "Болонья"

"Торино" - "Виртус Энтелла"

"Удинезе" - "Фиорентина"

Первые восемь команд Серии А по итогам предыдущего сезона вступят в бой в Пятом раунде.