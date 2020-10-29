Маурицио Сарри договорился с Ювентусом о расторжении контракта

Бывший главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри расторгнет соглашение с клубом спустя почти три месяца после увольнения.

Как сообщает Sport Mediaset, после продолжительных переговоров специалист всё же согласовал с туринским клубом условия расторжения контракта. Договорённость была достигнута несколько часов назад.

Сообщалось, что "Ювентус" будет вынужден заплатить Сарри € 20 млн за расторжение контракта. Соглашение итальянского специалиста с клубом было рассчитано до 2022 года. Маурицио зарабатывал € 5,5 млн за сезон после вычета налогов.

Напомним, Сарри был уволен после вылета "Ювентуса" из предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Лиона".

Ранее появилась информация, что Сарри может возглавить "Фиорентину".