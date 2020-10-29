  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Маурицио Сарри договорился с Ювентусом о расторжении контракта
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маурицио Сарри договорился с Ювентусом о расторжении контракта

Италия
(1 голосов)

Переговоры подошли к концу

Маурицио Сарри договорился с Ювентусом о расторжении контракта
Новина українською

Бывший главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри расторгнет соглашение с клубом спустя почти три месяца после увольнения.

Как сообщает Sport Mediaset, после продолжительных переговоров специалист всё же согласовал с туринским клубом условия расторжения контракта. Договорённость была достигнута несколько часов назад.

Сообщалось, что "Ювентус" будет вынужден заплатить Сарри € 20 млн за расторжение контракта. Соглашение итальянского специалиста с клубом было рассчитано до 2022 года. Маурицио зарабатывал € 5,5 млн за сезон после вычета налогов.

Напомним, Сарри был уволен после вылета "Ювентуса" из предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Лиона".

Ранее появилась информация, что Сарри может возглавить "Фиорентину".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...