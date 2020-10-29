Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маурицио Сарри договорился с Ювентусом о расторжении контракта
Переговоры подошли к концу
Бывший главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри расторгнет соглашение с клубом спустя почти три месяца после увольнения.
Как сообщает Sport Mediaset, после продолжительных переговоров специалист всё же согласовал с туринским клубом условия расторжения контракта. Договорённость была достигнута несколько часов назад.
Сообщалось, что "Ювентус" будет вынужден заплатить Сарри € 20 млн за расторжение контракта. Соглашение итальянского специалиста с клубом было рассчитано до 2022 года. Маурицио зарабатывал € 5,5 млн за сезон после вычета налогов.
Напомним, Сарри был уволен после вылета "Ювентуса" из предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Лиона".
Ранее появилась информация, что Сарри может возглавить "Фиорентину".
Популярное сейчас
- Заря - Брага. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Заря - Брага. Анонс и прогноз на матч
- Это его стиль. Ребров прокомментировал слова Луческу об удалении Сидорчука
- "Страсть". Ибрагимович поделился снимком после дубля в ворота Ромы – Милан повторил свой рекорд
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- С семьей, дома в Манчестере. Влада Седан отпраздновала 25-летие