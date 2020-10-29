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Милан может подписать форварда Реала

Италия
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Сейчас он находится в аренде в миланском клубе

Милан может подписать форварда Реала
Новина українською

Форвард "Реала" Брахим Диас может стать игроком "Милана" на полноценной основе, сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, 21-летний испанец, который сейчас пребывает в аренде в "Милане", по окончании годичной аренды может подписать с клубом полноценный контракт.

В нынешнем сезоне Серии А Диас провел 3 матча и забил 1 мяч.

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В статье: Серия А Реал (Мадрид) Браим Диас
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