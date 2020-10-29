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Пирло нужен полузащитник Реала

Италия
(1 голосов)

Туринцы ищут усиление

Пирло нужен полузащитник Реала
Новина українською

Полузащитник "Реала" Иско уже в ближайшее трансферное окно может стать игроком "Ювентуса", пишет Don Diario.

По данным источника, 28-летний испанец не входит в планы нынешнего тренера мадридцев Зинедина Зидана, поэтому его попытаются как можно скорее продать. Кроме туринцев, на хавбека претендуют "Севилья" и "Эвертон".

Читайте такжеПодальше от Зидана. Ман Сити заинтересован в трансфере Иско

В нынешнем сезоне Ла Лиги Иско провел 4 матча.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Иско Реал (Мадрид)
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