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Пирло нужен полузащитник Реала
Туринцы ищут усиление
Полузащитник "Реала" Иско уже в ближайшее трансферное окно может стать игроком "Ювентуса", пишет Don Diario.
По данным источника, 28-летний испанец не входит в планы нынешнего тренера мадридцев Зинедина Зидана, поэтому его попытаются как можно скорее продать. Кроме туринцев, на хавбека претендуют "Севилья" и "Эвертон".
В нынешнем сезоне Ла Лиги Иско провел 4 матча.
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