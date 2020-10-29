  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кьеллини восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кьеллини восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе

Италия
(1 голосов)

Повреждение было незначительным

Кьеллини восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе
Новина українською

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини вернулся к тренировкам в общей группе, сообщается на официальном сайте клуба.

36-летний итальянец получил травму 20 октября в матче первого тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (2:0). Из-за повреждения игрок пропустил матч Серии А против "Вероны" (1:1) и встречу в Лиге чемпионов с "Барселоной" (0:2).

Читайте такжеКапитан Ювентуса получил травму в игре против Динамо

В текущем сезоне Кьеллини провел 3 матча во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...