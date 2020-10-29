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Кьеллини восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе
Повреждение было незначительным
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини вернулся к тренировкам в общей группе, сообщается на официальном сайте клуба.
36-летний итальянец получил травму 20 октября в матче первого тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (2:0). Из-за повреждения игрок пропустил матч Серии А против "Вероны" (1:1) и встречу в Лиге чемпионов с "Барселоной" (0:2).
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В текущем сезоне Кьеллини провел 3 матча во всех турнирах.
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