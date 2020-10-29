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Клиент Райолы и лидер обороны. Интер предлагает де Врею новый контракт

Италия
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Очень мощный центрбек

Клиент Райолы и лидер обороны. Интер предлагает де Врею новый контракт
UA-Футбол
Новина українською

Миланский "Интер" готов предложить новый контракт Стефану де Врею. Об этом сообщает SportItalia.

По данным источника, переговоры могут начаться уже в ближайшее время. Представлять интересы голландца будет скандальный Мино Райола. Текущий контракт де Врея истекает в 2023-м году.

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Стефан подписал контракт с миланским клубом в 2018-м, покинув "Лацио" на правах свободного агента. С того время центрбек провел 87 матчей и забил шесть голов.

Отметим, что в прошедший вторник "Интер" с де Вреем в составе сыграл вничью с "Шахтером".

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В статье: Интер (Милан) Стефан де Врей
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