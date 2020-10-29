Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клиент Райолы и лидер обороны. Интер предлагает де Врею новый контракт
Очень мощный центрбек
Миланский "Интер" готов предложить новый контракт Стефану де Врею. Об этом сообщает SportItalia.
По данным источника, переговоры могут начаться уже в ближайшее время. Представлять интересы голландца будет скандальный Мино Райола. Текущий контракт де Врея истекает в 2023-м году.
Стефан подписал контракт с миланским клубом в 2018-м, покинув "Лацио" на правах свободного агента. С того время центрбек провел 87 матчей и забил шесть голов.
Отметим, что в прошедший вторник "Интер" с де Вреем в составе сыграл вничью с "Шахтером".
Популярное сейчас
- Украина поднялась в топ-10 сезонного рейтинга, Динамо все еще лидер украинского коэффициента 2020/21
- Игроков Динамо закроют на базе на десять дней
- Гол Цыганкова в ворота Ференцвароша стал знаковым для украинского футбола
- Серия А. Ювентус - Эллас Верона 1:1. Жаль Динамо
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- С семьей, дома в Манчестере. Влада Седан отпраздновала 25-летие