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Манчини: Не думаю, что Милан будет бороться за Скудетто
Несмотря даже на неплохой старт
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал текущую чемпионскую гонку в Серии А.
"Мне кажется, что "Милан" начал двигаться в правильном направлении, но сейчас рано делать прогнозы. Я не думаю, что они будут бороться за Скудетто. Уверен, что претеденты будут те же, что и в прошлом сезоне.
"Наполи"? Они смогли подписать несколько неплохих игроков и теперь кажутся конкурентоспособными", - заявил Манчини.
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Отметим, что "Милан" в этом сезоне идет без потерь - четыре победы и ничья.
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