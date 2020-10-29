Манчини: Не думаю, что Милан будет бороться за Скудетто

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал текущую чемпионскую гонку в Серии А.

"Мне кажется, что "Милан" начал двигаться в правильном направлении, но сейчас рано делать прогнозы. Я не думаю, что они будут бороться за Скудетто. Уверен, что претеденты будут те же, что и в прошлом сезоне.

"Наполи"? Они смогли подписать несколько неплохих игроков и теперь кажутся конкурентоспособными", - заявил Манчини.

Отметим, что "Милан" в этом сезоне идет без потерь - четыре победы и ничья.