  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Манчини: Не думаю, что Милан будет бороться за Скудетто
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчини: Не думаю, что Милан будет бороться за Скудетто

Италия
(1 голосов)

Несмотря даже на неплохой старт

Манчини: Не думаю, что Милан будет бороться за Скудетто
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал текущую чемпионскую гонку в Серии А.

"Мне кажется, что "Милан" начал двигаться в правильном направлении, но сейчас рано делать прогнозы. Я не думаю, что они будут бороться за Скудетто. Уверен, что претеденты будут те же, что и в прошлом сезоне.

"Наполи"? Они смогли подписать несколько неплохих игроков и теперь кажутся конкурентоспособными", - заявил Манчини.

Читайте такжеКапелло: Фаворит на победу в Серии А? Интер

Отметим, что "Милан" в этом сезоне идет без потерь - четыре победы и ничья.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Манчини Наполи (Неаполь) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...