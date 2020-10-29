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Серьезные проблемы Конте. Лукаку может пропустить матч против Реала

Италия
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Серьезные проблемы Конте. Лукаку может пропустить матч против Реала
UA-Футбол
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Миланский "Интер" теряет главную звезду на ближайший матч. По данным официальной пресс-службы, повреждение получил Ромелу Лукаку.

Травма была получена во время последней встрече в Лиге Чемпионов против донецкого "Шахтера". МРТ показало растяжение мышцы правого бедра. Сроки восстановления неизвестны, но он точно пропустит встречу против "Пармы".

Лукаку - главное оружие в команде Антонио Конте. На старте текущей кампании он отыграл семь матчей, в которых успел забить семь голов.

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Уже во вторник "Интер" сыграет против "Реала" в ЛЧ.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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