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Серьезные проблемы Конте. Лукаку может пропустить матч против Реала
Все из-за травмы
Миланский "Интер" теряет главную звезду на ближайший матч. По данным официальной пресс-службы, повреждение получил Ромелу Лукаку.
Травма была получена во время последней встрече в Лиге Чемпионов против донецкого "Шахтера". МРТ показало растяжение мышцы правого бедра. Сроки восстановления неизвестны, но он точно пропустит встречу против "Пармы".
???? | REPORT— Inter (@Inter) October 29, 2020
Le condizioni di @RomeluLukaku9 ???? https://t.co/urpk7URL0f
Лукаку - главное оружие в команде Антонио Конте. На старте текущей кампании он отыграл семь матчей, в которых успел забить семь голов.
Уже во вторник "Интер" сыграет против "Реала" в ЛЧ.
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