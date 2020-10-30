"Спросите об этом у Конте". Эриксен прокомментировал отсутствие игровой практики в Интере

Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен поделился мнением, почему он так мало играет за "нерадзурри". В текущем сезоне датчанин не провел ни одного полного матча за миланский клуб. Цитирует исполнителя портал Football Italia.

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"Спросите об этом у главного тренера. Звоните ему и говорите с ним, он принимает решения. В футболе всегда есть взлеты и падения, мало кто остается на высоте постоянно".