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"Спросите об этом у Конте". Эриксен прокомментировал отсутствие игровой практики в Интере
Антонио всему голова
Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен поделился мнением, почему он так мало играет за "нерадзурри". В текущем сезоне датчанин не провел ни одного полного матча за миланский клуб. Цитирует исполнителя портал Football Italia.
"Спросите об этом у главного тренера. Звоните ему и говорите с ним, он принимает решения. В футболе всегда есть взлеты и падения, мало кто остается на высоте постоянно".
"Я теперь не думаю о критике, ведь у всех есть свое мнение. Особенно сейчас, когда я переехал в Италию. Важно доверять окружающим тебя людям и не слушать остальных. "Оденсе"? Я не исключаю варианта с завершением карьеры в родном клубе – моя семья уже купила там дом. Если руководство и тренерский штаб захотят этого, то я буду только за".
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