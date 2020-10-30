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"Спросите об этом у Конте". Эриксен прокомментировал отсутствие игровой практики в Интере

Италия
(1 голосов)

Антонио всему голова

"Спросите об этом у Конте". Эриксен прокомментировал отсутствие игровой практики в Интере
Новина українською

Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен поделился мнением, почему он так мало играет за "нерадзурри". В текущем сезоне датчанин не провел ни одного полного матча за миланский клуб. Цитирует исполнителя портал Football Italia.

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"Спросите об этом у главного тренера. Звоните ему и говорите с ним, он принимает решения. В футболе всегда есть взлеты и падения, мало кто остается на высоте постоянно".

"Я теперь не думаю о критике, ведь у всех есть свое мнение. Особенно сейчас, когда я переехал в Италию. Важно доверять окружающим тебя людям и не слушать остальных. "Оденсе"? Я не исключаю варианта с завершением карьеры в родном клубе – моя семья уже купила там дом. Если руководство и тренерский штаб захотят этого, то я буду только за".

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В статье: Кристиан Эриксен Антонио Конте Интер (Милан) Оденсе
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Источник:
Football Italia

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