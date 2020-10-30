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Инсинье может пропустить около трех недель

Италия
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У игрока травма

Инсинье может пропустить около трех недель
Новина українською

Вингер и капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье может пропустить несколько недель, пишет Football Italia. Футболист получил повреждение в матче 2-го тура Лиги Европы против "Реал Сосьедада" (1:0), из-за которого был заменен в перерыве.

По данным итальянских СМИ, у Инсинье подозрение на травму бедра. Итальянец по ходу сезона уже получал похожее повреждение. Если диагноз подтвердится, он пропустит 2-3 недели.

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В текущем сезоне Инсинье сыграл 5 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.

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В статье: Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье
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