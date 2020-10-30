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Официально: Роналду вылечился от COVID-19

Италия
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Португалец готов вернуться в игру

Официально: Роналду вылечился от COVID-19
UA-Футбол
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Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на COVID-19. Об этом официально сообщила пресс-служба туринского "Ювентуса".

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Португальский форвард пропустил несколько ключевых матчей, трижды сдав положительный тест. Однако теперь он выздоровел и может вернуться на поле.

В текущем сезоне Роналду забил три гола в двух матчах.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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