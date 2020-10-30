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Официально: Роналду вылечился от COVID-19
Португалец готов вернуться в игру
Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на COVID-19. Об этом официально сообщила пресс-служба туринского "Ювентуса".
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Португальский форвард пропустил несколько ключевых матчей, трижды сдав положительный тест. Однако теперь он выздоровел и может вернуться на поле.
. @Cristiano recovers from Covid-19https://t.co/4etecyAw0O pic.twitter.com/YPZSm0My8A— JuventusFC (@juventusfcen) October 30, 2020
В текущем сезоне Роналду забил три гола в двух матчах.
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