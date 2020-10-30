Официально: Роналду вылечился от COVID-19

Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на COVID-19. Об этом официально сообщила пресс-служба туринского "Ювентуса".

Португальский форвард пропустил несколько ключевых матчей, трижды сдав положительный тест. Однако теперь он выздоровел и может вернуться на поле.

В текущем сезоне Роналду забил три гола в двух матчах.