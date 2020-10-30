Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер готов вступить в борьбу за защитника Наполи
Требование Конте?
Уже в ближайшее трансферное окно "Интер" намерен усилить центр обороны. Первый списке претендентов - Никола Максимович из "Наполи".
Сербский футболист все реже попадает в основу и готов сменить клуб. По данным Calciomercato, Конте хочет видеть его в своем составе.
Отметим, что контракт Максимовича с "Наполи" расчитан до 2021-го года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Однажды Усик побывал на бое Чисоры. И был шокирован силой британца. ВИДЕО
- Игрок Браги в матче с Зарей заслужил удаление, арбитр ошибся - судейский эксперт
- Рейтинг клубов УЕФА. Динамо приблизилось к топ-30, Шахтер снова делит пятнадцатое место
- Серия А. Милан - Рома 3:3. На этот раз дубля Ибры не хватило
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...