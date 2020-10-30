  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер готов вступить в борьбу за защитника Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер готов вступить в борьбу за защитника Наполи

Италия
(1 голосов)

Требование Конте?

Интер готов вступить в борьбу за защитника Наполи
UA-Футбол
Новина українською

Уже в ближайшее трансферное окно "Интер" намерен усилить центр обороны. Первый списке претендентов - Никола Максимович из "Наполи".

Сербский футболист все реже попадает в основу и готов сменить клуб. По данным Calciomercato, Конте хочет видеть его в своем составе.

Читайте такжеНе Кулибали. Вест Хэм планирует усилиться защитником Наполи

Отметим, что контракт Максимовича с "Наполи" расчитан до 2021-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Никола Максимович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...