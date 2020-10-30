Интер готов вступить в борьбу за защитника Наполи

Уже в ближайшее трансферное окно "Интер" намерен усилить центр обороны. Первый списке претендентов - Никола Максимович из "Наполи".

Сербский футболист все реже попадает в основу и готов сменить клуб. По данным Calciomercato, Конте хочет видеть его в своем составе.

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Отметим, что контракт Максимовича с "Наполи" расчитан до 2021-го года.