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Доннарумма и еще два игрока Милана выздоровели от коронавируса

Италия
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Маттео Габбиа и Йенс Петер Хауге также вернулись в строй

Доннарумма и еще два игрока Милана выздоровели от коронавируса
Новина українською

Голкипер итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маттео Габбиа и форвард Йенс Петер Хауге вылечились от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Все три игрока уже вернулись к тренировкам и будут доступны в завтрашней игре с "Удинезе".

Напомним, после пяти туров Серии А "Милан" возглавляет турнирную таблицу с 13 очками в активе. В этом сезоне команда Стефано Пиоли еще не проигрывала.

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В статье: Милан (Италия) Джанлуиджи Доннарумма
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