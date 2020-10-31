Италия
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Доннарумма и еще два игрока Милана выздоровели от коронавируса
Маттео Габбиа и Йенс Петер Хауге также вернулись в строй
Голкипер итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маттео Габбиа и форвард Йенс Петер Хауге вылечились от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Все три игрока уже вернулись к тренировкам и будут доступны в завтрашней игре с "Удинезе".
Напомним, после пяти туров Серии А "Милан" возглавляет турнирную таблицу с 13 очками в активе. В этом сезоне команда Стефано Пиоли еще не проигрывала.
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