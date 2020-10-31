Капелло: Аталанта – это итальянский Ливерпуль

Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением об итальянских тренерах, отметив Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты".

"Нынешние итальянские тренеры предлагают своим игрокам быть более агрессивными, более атакующими. У нас есть, например, тренер "Аталанты" Гасперини, который практикует защиту один в один, но всегда пытается атаковать как можно большим числом игроков.

Я говорил в одном интервью, что "Аталанта" - это итальянский "Ливерпуль". Это команда с очень интересными деталями. У них есть качественные игроки. "Аталанта" всегда атакует, иногда в защите никто не остается", - цитирует Капелло AS.