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Капелло: Аталанта – это итальянский Ливерпуль
Наставник похвалил команду Гасперини
Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением об итальянских тренерах, отметив Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты".
"Нынешние итальянские тренеры предлагают своим игрокам быть более агрессивными, более атакующими. У нас есть, например, тренер "Аталанты" Гасперини, который практикует защиту один в один, но всегда пытается атаковать как можно большим числом игроков.
Я говорил в одном интервью, что "Аталанта" - это итальянский "Ливерпуль". Это команда с очень интересными деталями. У них есть качественные игроки. "Аталанта" всегда атакует, иногда в защите никто не остается", - цитирует Капелло AS.
"Аталанта" после 5 туров в Серии А набрала 9 очков и занимает 6-е место.
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