Серия А. Тяжёлая победа Аталанты, ассист Малиновского

Кротоне. "Эцио Шида"

: Симы 41 - Муриэль 26, 38

": Кордас, Магальян, Марроне, Луперто, П. Перейра (Рисполи 78), Вулич, Дзанеллато (Силигарди 78), Бенали, Реца, Мессиас, Симы

": Спортьелло, Толой, Ромеро (Паломино 73), Джимсити, Хатебур (Шутало 68), Пашалич, Фройлер, Мохика, Малиновский (Пессина 89), Гомес (Иличич 46), Муриэль (Д. Сапата 46)

: Марроне 49 - Хатебур 37, Толой 62, Ромеро 70

Два болезненных поражения и семь пропущенных мячей шокировали "Аталанту". Спасение с 0:2 против "Аякса" в Лиге Чемпионов также не слишком успокоило. Джан Пьеро Гасперини продолжает говорить о том, что ЛЧ ныне важнее лиги, вновь устроил широкую ротацию состава, хотя признал, что из-за неё команда проиграла "Сампдории". А Генеральный директор Лука Перкасси практически потребовал от него не относиться к лиге настолько невнимательно. Потому победа над аутсайдером, набравшим лишь одно очко, была очень нужна. Впрочем, это очко ведь "Кротоне" набрал с "Ювентусом". И сегодня мог набрать ещё одно.

В отличие от предыдущих матчей, "Аталанта" начала мощно. Луис Муриэль сразу же дважды угрожал воротам. Во второй раз - после дриблинга и отличного паса Руслана Малиновского вразрез. Кордас героически спас. Постепенно "Кротоне" пришёл в себя, даже владел мячом больше соперника. Малиновский в эти минуты был очень активен, но грешил неточными передачами или лишними финтами. Пока не продублировал момент с Муриэлем. Здесь уже Кордас даже не шелохнулся. А после этого гости должны были забивать ещё 3-4. Кордас спасал, Малиновский сместился справа и не попал. Зато попал низом Муриэль после перехвата Фройлера.

Дежурный гол бергамцы пропустили. Реца вдруг вывел Симы на вратаря. В перерыве Гасперини ещё и снял с игры капитана Гомеса и автора дубля Муриэля. В результате второй тайм был начат мощным, но холостым давлением, почти без ударов. Даже ещё один отличный пас Малиновского Сапата запорол задержкой и ударом в защитника. Сам Руслан пробил в Кордаса после длинного заброса. В ответ же Мессиас перехватил у Мохики, обошёл вратаря и "Аталанту" спас лишь Фройлер. Хотя бы в концовке матча фаворит играл спокойнее. Сапата ещё и дважды не попал с 15-18 метров. В том числе и с прострела Малиновского слева.

"Аталанта" наиграла на победу. Но именно на такую, неоднозначную, с минимальным разрывом в счёте. Слишком уж сумбурно она действовала в атаке, привозила в обороне. Из атакёров записать матч в актив могут лишь автор дубля Муриэль и неимоверно активный, пусть и не всегда точный Малиновский. В невыигранных матчах их не было в стартовом составе, Руслана и вовсе не было среди первых 11-ти месяц. Что ж, возможно, наконец-то Гасперини понял, как именно нужно проводить ротацию и кого выпускать.