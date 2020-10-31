  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Тяжёлая победа Аталанты, ассист Малиновского
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Тяжёлая победа Аталанты, ассист Малиновского

Италия
(2 голосов)

Хотя бы удалось немного снять напряжение результатом

Серия А. Тяжёлая победа Аталанты, ассист Малиновского
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Кротоне. "Эцио Шида"

"Кротоне" - "Аталанта" 1:2

Голы: Симы 41 - Муриэль 26, 38

"Кротоне": Кордас, Магальян, Марроне, Луперто, П. Перейра (Рисполи 78), Вулич, Дзанеллато (Силигарди 78), Бенали, Реца, Мессиас, Симы

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Ромеро (Паломино 73), Джимсити, Хатебур (Шутало 68), Пашалич, Фройлер, Мохика, Малиновский (Пессина 89), Гомес (Иличич 46), Муриэль (Д. Сапата 46)

Предупреждения: Марроне 49 - Хатебур 37, Толой 62, Ромеро 70

Два болезненных поражения и семь пропущенных мячей шокировали "Аталанту". Спасение с 0:2 против "Аякса" в Лиге Чемпионов также не слишком успокоило. Джан Пьеро Гасперини продолжает говорить о том, что ЛЧ ныне важнее лиги, вновь устроил широкую ротацию состава, хотя признал, что из-за неё команда проиграла "Сампдории". А Генеральный директор Лука Перкасси практически потребовал от него не относиться к лиге настолько невнимательно. Потому победа над аутсайдером, набравшим лишь одно очко, была очень нужна. Впрочем, это очко ведь "Кротоне" набрал с "Ювентусом". И сегодня мог набрать ещё одно.

В отличие от предыдущих матчей, "Аталанта" начала мощно. Луис Муриэль сразу же дважды угрожал воротам. Во второй раз - после дриблинга и отличного паса Руслана Малиновского вразрез. Кордас героически спас. Постепенно "Кротоне" пришёл в себя, даже владел мячом больше соперника. Малиновский в эти минуты был очень активен, но грешил неточными передачами или лишними финтами. Пока не продублировал момент с Муриэлем. Здесь уже Кордас даже не шелохнулся. А после этого гости должны были забивать ещё 3-4. Кордас спасал, Малиновский сместился справа и не попал. Зато попал низом Муриэль после перехвата Фройлера.

Дежурный гол бергамцы пропустили. Реца вдруг вывел Симы на вратаря. В перерыве Гасперини ещё и снял с игры капитана Гомеса и автора дубля Муриэля. В результате второй тайм был начат мощным, но холостым давлением, почти без ударов. Даже ещё один отличный пас Малиновского Сапата запорол задержкой и ударом в защитника. Сам Руслан пробил в Кордаса после длинного заброса. В ответ же Мессиас перехватил у Мохики, обошёл вратаря и "Аталанту" спас лишь Фройлер. Хотя бы в концовке матча фаворит играл спокойнее. Сапата ещё и дважды не попал с 15-18 метров. В том числе и с прострела Малиновского слева.

"Аталанта" наиграла на победу. Но именно на такую, неоднозначную, с минимальным разрывом в счёте. Слишком уж сумбурно она действовала в атаке, привозила в обороне. Из атакёров записать матч в актив могут лишь автор дубля Муриэль и неимоверно активный, пусть и не всегда точный Малиновский. В невыигранных матчах их не было в стартовом составе, Руслана и вовсе не было среди первых 11-ти месяц. Что ж, возможно, наконец-то Гасперини понял, как именно нужно проводить ротацию и кого выпускать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Кротоне (Кротоне)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...