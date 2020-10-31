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Кротоне - Аталанта 1:2. Голевая Малиновского. Видеообзор матча

Италия
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Дубль Муриэля приносит победу Гасперини

Кротоне - Аталанта 1:2. Голевая Малиновского. Видеообзор матча
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В матче 6-го тура Серии А "Аталанта" на выезде обыграла "Кротоне" со счетом 2:1. Дублем в составе гостей отметился форвард Муриэль. Первую голевую на колумбийца отдал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Кротоне. "Эцио Шида"

"Кротоне" - "Аталанта" 1:2

Голы: Симы 41 - Муриэль 26, 38

"Кротоне": Кордас, Магальян, Марроне, Луперто, П. Перейра (Рисполи 78), Вулич, Дзанеллато (Силигарди 78), Бенали, Реца, Мессиас, Симы

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Ромеро (Паломино 73), Джимсити, Хатебур (Шутало 68), Пашалич, Фройлер, Мохика, Малиновский (Пессина 89), Гомес (Иличич 46), Муриэль (Д. Сапата 46)

Предупреждения: Марроне 49 - Хатебур 37, Толой 62, Ромеро 70

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Кротоне (Кротоне)
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