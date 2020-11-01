Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пример для Шахтера. ВИДЕО, как Парма отобрала очки у Интера благодаря классным голам Жервиньо
Смотреть видео обзор матча Интер - Парма, итальянская Серия А, 31 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Парма, которые встречались в шестом туре итальянской Серии А. Если первый тайм прошел без голов, то во втором зрители стали свидетелями феерии. Сразу после перерыва эффектный гол забил Жервиньо. Он же удвоил преимущество благодаря классному разрезному пасу Инглезе. Впрочем, Интер нашел в себе силы отыграться. Героями стали хорватские легионеры Брозович и Перишич. Последний забил на 90+2-й минуте.
Серия А. Шестой тур
Интер - Парма 2:2
Голы: Брозович 64, Перишич 90 + 2 - Жервиньо 46, 62
Популярное сейчас
- Александр Усик уверенно победил Дерека Чисору
- Усик - Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Мирча Луческу: Я беру на себя вину за замены в игре с Ференцварошем
- Серия А. Лишь ничья Интера без Лукаку, победа Аталанты с ассистом Малиновского
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО