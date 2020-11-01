Пример для Шахтера. ВИДЕО, как Парма отобрала очки у Интера благодаря классным голам Жервиньо

Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Парма, которые встречались в шестом туре итальянской Серии А. Если первый тайм прошел без голов, то во втором зрители стали свидетелями феерии. Сразу после перерыва эффектный гол забил Жервиньо. Он же удвоил преимущество благодаря классному разрезному пасу Инглезе. Впрочем, Интер нашел в себе силы отыграться. Героями стали хорватские легионеры Брозович и Перишич. Последний забил на 90+2-й минуте.

Серия А. Шестой тур

Интер - Парма 2:2

Голы: Брозович 64, Перишич 90 + 2 - Жервиньо 46, 62