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Пример для Шахтера. ВИДЕО, как Парма отобрала очки у Интера благодаря классным голам Жервиньо

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Интер - Парма, итальянская Серия А, 31 октября 2020

Пример для Шахтера. ВИДЕО, как Парма отобрала очки у Интера благодаря классным голам Жервиньо
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Парма, которые встречались в шестом туре итальянской Серии А. Если первый тайм прошел без голов, то во втором зрители стали свидетелями феерии. Сразу после перерыва эффектный гол забил Жервиньо. Он же удвоил преимущество благодаря классному разрезному пасу Инглезе. Впрочем, Интер нашел в себе силы отыграться. Героями стали хорватские легионеры Брозович и Перишич. Последний забил на 90+2-й минуте.

Серия А. Шестой тур
Интер - Парма 2:2
Голы: Брозович 64, Перишич 90 + 2 - Жервиньо 46, 62

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В статье: Жервиньо Интер (Милан) Марсело Брозович Парма
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Комментарии (3)
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scorpius (Ck)
01.11.2020 в 11:53
Только с Пармой не было этого бегемота Лукаку
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Djibouti (Djibouti)
01.11.2020 в 10:49
Так а шо ? Шахтёр разве не отобрал? Парма очко и Шахта очко
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
01.11.2020 в 11:23
У Пармы была контр-игра ... И она забивала...если б Шахтер забил - он бы взял три очка... А то и - четыре :-)
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