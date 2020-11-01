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Здесь мог играть Супряга. ВИДЕО, как Болонья добыла эффектную победу над Кальяри
Смотреть видео обзор матча Болонья - Кальяри, Серия А, 31 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Болонья - Кальяри в рамках шестого тура Серии А. Сардинцы дважды выходили вперед, но хозяева не только отыгрались, но и вырвали победу. При этом голы в исполнении Бэрроу (дважды) и Сориано получились весьма эффектными. Благодаря трем очкам Болонья оторвалась от опасной зоны.
Серия А. Шестой тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Кальяри" 3:2
Голы: Бэрроу 45, 56, Сориано 52 - Жоао Педро 15, Симеоне 47
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Комментарии (4)
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Усе буде добре (Київ)
01.11.2020 в 11:18
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storm_ua (Николаев)
01.11.2020 в 11:15
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sergkir
01.11.2020 в 11:28
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sergkir
01.11.2020 в 11:29
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