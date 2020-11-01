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Здесь мог играть Супряга. ВИДЕО, как Болонья добыла эффектную победу над Кальяри

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Болонья - Кальяри, Серия А, 31 октября 2020

Здесь мог играть Супряга. ВИДЕО, как Болонья добыла эффектную победу над Кальяри
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Болонья - Кальяри в рамках шестого тура Серии А. Сардинцы дважды выходили вперед, но хозяева не только отыгрались, но и вырвали победу. При этом голы в исполнении Бэрроу (дважды) и Сориано получились весьма эффектными. Благодаря трем очкам Болонья оторвалась от опасной зоны.

Серия А. Шестой тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Кальяри" 3:2
Голы: Бэрроу 45, 56, Сориано 52 - Жоао Педро 15, Симеоне 47

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В статье: Болонья (Болонья) "Кальяри" Муса Бэрроу
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Комментарии (4)
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Усе буде добре (Київ)
01.11.2020 в 11:18
Лавку він там міг полірувати...
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+1
0
storm_ua (Николаев)
01.11.2020 в 11:15
супряга теперь в полной дупе....а был в шаге от счастья и серьёзной карьеры
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+1
0
sergkir
01.11.2020 в 11:28
С такой игрой он был и будет в дупе
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0
0
sergkir
01.11.2020 в 11:29
С такой игрой только в дупе и быть
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0
0


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