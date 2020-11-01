Здесь мог играть Супряга. ВИДЕО, как Болонья добыла эффектную победу над Кальяри

Вашему вниманию видео обзор матча Болонья - Кальяри в рамках шестого тура Серии А. Сардинцы дважды выходили вперед, но хозяева не только отыгрались, но и вырвали победу. При этом голы в исполнении Бэрроу (дважды) и Сориано получились весьма эффектными. Благодаря трем очкам Болонья оторвалась от опасной зоны.

Серия А. Шестой тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Кальяри" 3:2

Голы: Бэрроу 45, 56, Сориано 52 - Жоао Педро 15, Симеоне 47