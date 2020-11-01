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Дом Паулу Фонсеки в Риме был ограблен
Экс-тренеру "Шахтера" сейчас не позавидуешь
Дом главного тренера "Ромы" Пауло Фонсеки был ограблен в пятницу, сообщает Calciomercato.
В момент ограбления наставник находился на клубной базе в Тригории, а его жена и сын выехали за покупками в центр столицы.
Грабители вынесли несколько дорогих часов и других ценных вещей на сумму в около 100 тысяч евро.
На место преступления прибыла полиция, однако им не удалось обнаружить отпечатки пальцев или другие следы.
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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
01.11.2020 в 14:16
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Инспектор ( )
01.11.2020 в 14:10
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