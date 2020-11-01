Дом Паулу Фонсеки в Риме был ограблен

Дом главного тренера "Ромы" Пауло Фонсеки был ограблен в пятницу, сообщает Calciomercato.

В момент ограбления наставник находился на клубной базе в Тригории, а его жена и сын выехали за покупками в центр столицы.

Грабители вынесли несколько дорогих часов и других ценных вещей на сумму в около 100 тысяч евро.

На место преступления прибыла полиция, однако им не удалось обнаружить отпечатки пальцев или другие следы.