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Дом Паулу Фонсеки в Риме был ограблен

Италия
(1 голосов)

Экс-тренеру "Шахтера" сейчас не позавидуешь

Дом Паулу Фонсеки в Риме был ограблен
Новина українською

Дом главного тренера "Ромы" Пауло Фонсеки был ограблен в пятницу, сообщает Calciomercato.

В момент ограбления наставник находился на клубной базе в Тригории, а его жена и сын выехали за покупками в центр столицы.

Грабители вынесли несколько дорогих часов и других ценных вещей на сумму в около 100 тысяч евро.

На место преступления прибыла полиция, однако им не удалось обнаружить отпечатки пальцев или другие следы.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
01.11.2020 в 14:16
Слава Б-гу, что никого дома не было и никто не пострадал
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Инспектор ( )
01.11.2020 в 14:10
Для Фонсеки сумма убытков смешная
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