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Серия А. Магия Златана вновь приносит Милану победу

Италия
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Впервые плохая игра "россонери", но три очка

Серия А. Магия Златана вновь приносит Милану победу
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Милан" 1:2

Голы: Де Пауль 48 (пен.) - Кесси 18, Ибрагимович 83

"Удинезе": Муссо, Стригер-Ларсен (Бонифаци 82), Де Майо, Бекао, Самир, Де Пауль, Арслан (Макенго 63), Р. Перейра (Форестьери 82), Пуссетто, Окака (Лазанья 71), Деулофеу (Увеян 71)

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия (Далот 71), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Беннасер (Тонали 57), Кесси, Салемакерс (Диас 57), Чалханоглу (Крунич 89), Леау (Ребич 71), Ибрагимович

Предупреждения: Бекао 24, Арслан 39 - Эрнандес 13, Д. Доннарумма 49

Голы и достижения "Милана" сыпятся как из рога изобилия. В Удине он приехал с 23-мя матчами подряд без поражений во всех турнирах с разницей мячей 60:21, с 12-ю подряд с как минимум двумя забитыми впервые за 90 лет. С третьей серией матчей в своей истории с забитыми - 24. С заоблачной уверенностью. И "Удинезе", набравший лишь три очка с начала сезона, не должен был поколебать её. Впрочем, он ведь очень неудобен как соперник, особенно дома - 5:2 по победам "зебретте" в последних восьми очных матчах в Фриули, 3:3 - на всех полях. И нервничать "дьяволам" пришлось.

Первый тайм, несмотря на неплохой темп, никак нельзя назвать качественным. "Милан" играл вполсилы, у старавшегося "Удинезе" ничего не получалось. Хозяева пытались давить и угрожать воротам и в начале матча, и после пропущенного. Гости спокойно оборонялись и быстро прекращали эти периоды давления. Они открыли счёт благодаря забросу Беннасера, прикрытию Златана спиной и пасу Ибры назад на Кесси. Франк пробил под перекладину. И не пропустили благодаря эгоизму Деулофеу в контратаке. Экс-игрок "Милана" вместо паса из левой части штрафной пробил. Неточно.

В начале второго тайма уверенность уже поколебалась. Романьоли вначале достал мяч в своей штрафной, но затем сбил Перейру. И арбитр Марко Ди Белло даже не просмотрел видео. Этот гол, можно сказать, шокировал "красно-чёрных". Поскольку после него атаковали "бело-чёрные". А далее - "Милан", но растерянно и даже лениво. Будто забыл, что ещё не забил свои дежурные два мяча. Минут 25 на поле ничего не происходило. Но тогда вновь включился Златан. После заброса на него во вратарскую и "свечки" Де Майо он подстроился... и мягко пробил через себя ножницами. Блестяще!

Слабая игра "Милана" сегодня. Точно худшая в сезоне. Напомнившая о том, что было год тому, и два, и три. Вот только тогда у "россонери" не было Ибры.

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В статье: Серия А Удинезе (Удине) Милан
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