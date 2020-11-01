Милан продлил безпроигрышную серию до 24 матчей

"Милан" на выезде выиграл у "Удинезе" (2:1) в рамках 6-го тура Серии А.

Таким образом "россонери" не проигрывают уже 24 матча подряд во всех турнирах – на счету команды 18 побед и 6 ничьих.

Удачную серию команда Стефано Пиоли начала сразу после рестарта минувшего сезона, который прервался из-за коронавируса.

В последний раз "Милан" проигрывал в марте, уступив "Дженоа" (1:2) в чемпионате.