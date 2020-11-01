Ибрагимович: Партнеры по Милану заставляют меня чувствовать себя молодым

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мыслями после победы над "Удинезе" в рамках 6-го тура Серии А.

– Хороший гол, но победа важнее. Так что этот гол принес три очка.

Очень сложный матч, но мы доказали, что работаем, терпим и держимся вместе. В трудные моменты видишь, что вся команда работает в правильном ключе. У команды все хорошо, мы во что-то верим.

Мы одна из самых молодых команд в Европе, несмотря на то, что я немного повысил средний показатель, но они заставляют меня чувствовать себя молодым. Они так голодны, так ненасытны, что никогда не довольствуются результатами ни в матчах, ни на тренировках.

Я возьму на себя давление и ответственность, им не нужно это испытывать. Я позабочусь об этом, им просто нужно работать, верить и идти дальше. У всех бывают трудные моменты, это часть игры, но важно сохранять позитивный настрой.

– Сможет ли "Милан" побороться за скудетто?

– Дела идут хорошо, но, как я уже говорил несколько недель назад, мы играем матч за матчем. Каждая игра как финал. Посмотрим, чем все закончится. Есть коллективные и индивидуальные цели, посмотрим, что будет.

Надеюсь, скоро болельщики смогут вернуться на стадион, чтобы увидеть "Милан" поближе, потому что мы играем для них и хотим разделить с ними это приключение, – рассказал Златан.