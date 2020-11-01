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Пирло: Роналду набирает форму, мы его ждали
Наставник "Юве" подвел итоги победы над "Специей"
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал
"Мы хорошо сыграли, надо было выигрывать матч еще в первом тайме, поскольку моментов было много. Если не забивать, рискуешь потерять очки против любого соперника.
Мы хотели победить, и Роналду помог нам. Криштиану набирает форму, мы его ждали. Мы становимся сильнее, некоторые футболисты возвращаются после травм, и у нас будет время для работы над нашим видением игры. Постепенно мы будем замечать в матчах ситуации, которые мы отрабатывали на тренировках", - рассказал Пирло.
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