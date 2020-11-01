Серия А. Первая неудача Наполи на поле, победа Ромы на классе

Неаполь. "Сан Паоло"

"Наполи" - "Сассуоло" 0:2

Голы: Локателли 59 (пен.), М. Лопес 90+5

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай (Руи 70), Бакайоко, Руис, Лосано (Петанья 65), Осимхен, Мертенс (Элмас 70), Политано (Зелински 78)

"Сассуоло": Консильи, Мулдур (Кирьякопулос 80), Кирикеш (Бурабия 88), Д. Феррари, Рожерио, Айхан, Локателли, М. Лопес, Траоре (Дефрель 68), Бога (Обьянг 80), Распадори (Марлон 88)

Предупреждения: Манолас 61, Оспина 90+5 - Локателли 49

После шести первых матчей тура с 27-ю голами в седьмом уж точно ожидалось что-то невероятное. Ведь "Наполи" и "Сассуоло" известны скоростью и игрой на атаку, уже забили 30 мячей на двоих, ещё не проигрывали и шли в Топ-3 лиги. С другой стороны, неаполитанцы в последнем матче Лиги Европы практически ставили "автобус", до того с трудом победили новичка Серии А "Беневенто", проиграли АЗ в ЛЕ без забитых. "Нероверди" дважды чудом вернулись с 1:3, до этого играя несбалансированно. А сегодня потеряли трёх лучших бомбардиров - Капуто, Берарди и Джуричича. Их явно не хватало.

В очных матчах голов не так много, и преимущество "Наполи" ощутимо. Пять побед и ничья в последних шести в Неаполе. В первом тайме сегодня он также казался у руля. Отдавал мяч сопернику 60 процентов времени, без проблем оборонялся, включал высокий прессинг и перехватывал. А в последние 15 минут тайма включил скорость. Но этого для гола не хватило. Мертенс и Осимхен не попали с 18-20 метров, удары Виктора и Политано из пределов штрафной отбил Консильи. Сейв Оспины от удара Бога с линии штрафной в концовке тайма был не менее серьёзным. Давид работал и в начале второго тайма.

В такой игре всё решают эпизоды, детали, ошибки. Одну такую допустил Ди Лоренцо, наступив на ногу Распадори. Свой эпизод не использовал Мертенс, плохо замкнув прострел Политано. В целом же "Наполи" никак не казался ни быстрым, ни близким к голу. И это против соперника, уже пропустившего девять мячей. Ударов было много, опасных ударов - очень мало. А в добавленное время вновь вмешались эпизоды. Осимхена придержали в штрафной и отпустили, Мариани решил простить за это, и сразу же в контратаке Лопес обошёл всех.

Первое поражение "Наполи" в лиге на поле, второе во всех турнирах. Причём оба состоялись дома и без забитых. В целом в последних четырёх матчах атака команды сильно ослабела, интенсивность упала. Дженнаро Гаттузо следует задуматься. А "Сассуоло" отлично справился и без лидеров, не пропустил на таком стадионе, добыл свою первую победу здесь в истории и вторую над этим соперником в 15-ти матчах. Награда за такое? Единоличное второе место.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Фиорентина" 2:0

Голы: Спинаццола 12, Педро 70

"Рома": Миранте, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп (Б. Перес 73), Верету (Кумбулла 89), Лоренцо Пеллегрини (Кристанте 79), Спинаццола, Педро (К. Перес 71), Мхитарян, Джеко

"Фиорентина": Драговски, Кварта, Миленкович, Касерес, Лирола, Бонавентура (Влахович 57), Амрабат (Данкан 83), Кастровилли (Пулгар 46), Бираги, Кальехон (Куаме 67), Рибери (Кутроне 82)

Предупреждения: Джеко 24, Верету 33 - Кастровилли 32, Лирола 51

Удаление: Кварта 88 (прямая красная)

Контроль "Ромы" выглядел гораздо более прочным. "Фиорентина" вроде бы начала активно, Спинаццоле пришлось выбивать практически с линии. Но вскоре Леонардо подхватил заброс вратаря, прошёл полполя и положил в ближний угол. После чего римляне также чётко оборонялись, а когда включались - были очень опасны. Драговски спас от удара головой Джеко, двойного удара Мхитаряна и Карсдорпа. А во втором тайме удалась контратака Джеко, Мхитаряна (прострел справа) и Педро.

От команды, забившей восемь мячей в двух предыдущих турах, ожидали большего? Но ведь она и пропустила тогда пять. Сегодняшний путь спокойнее. Классическая победа на классе - очень нужное оружие в таком плотном календаре. А класс "волков" растёт. Как и очковый улов - уже десять в последних четырёх матчах Серии А. "Фиорентина" же вновь сильно разочаровала. Победа над "Удинезе" ожидаемо оказалась обманчивой. Джузеппе Якини на пороге увольнения.