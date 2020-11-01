  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Первая неудача Наполи на поле, победа Ромы на классе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Первая неудача Наполи на поле, победа Ромы на классе

Италия
(1 голосов)

"Сассуоло" не останавливается

Серия А. Первая неудача Наполи на поле, победа Ромы на классе
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Неаполь. "Сан Паоло"

"Наполи" - "Сассуоло" 0:2

Голы: Локателли 59 (пен.), М. Лопес 90+5

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай (Руи 70), Бакайоко, Руис, Лосано (Петанья 65), Осимхен, Мертенс (Элмас 70), Политано (Зелински 78)

"Сассуоло": Консильи, Мулдур (Кирьякопулос 80), Кирикеш (Бурабия 88), Д. Феррари, Рожерио, Айхан, Локателли, М. Лопес, Траоре (Дефрель 68), Бога (Обьянг 80), Распадори (Марлон 88)

Предупреждения: Манолас 61, Оспина 90+5 - Локателли 49

После шести первых матчей тура с 27-ю голами в седьмом уж точно ожидалось что-то невероятное. Ведь "Наполи" и "Сассуоло" известны скоростью и игрой на атаку, уже забили 30 мячей на двоих, ещё не проигрывали и шли в Топ-3 лиги. С другой стороны, неаполитанцы в последнем матче Лиги Европы практически ставили "автобус", до того с трудом победили новичка Серии А "Беневенто", проиграли АЗ в ЛЕ без забитых. "Нероверди" дважды чудом вернулись с 1:3, до этого играя несбалансированно. А сегодня потеряли трёх лучших бомбардиров - Капуто, Берарди и Джуричича. Их явно не хватало.

В очных матчах голов не так много, и преимущество "Наполи" ощутимо. Пять побед и ничья в последних шести в Неаполе. В первом тайме сегодня он также казался у руля. Отдавал мяч сопернику 60 процентов времени, без проблем оборонялся, включал высокий прессинг и перехватывал. А в последние 15 минут тайма включил скорость. Но этого для гола не хватило. Мертенс и Осимхен не попали с 18-20 метров, удары Виктора и Политано из пределов штрафной отбил Консильи. Сейв Оспины от удара Бога с линии штрафной в концовке тайма был не менее серьёзным. Давид работал и в начале второго тайма.

В такой игре всё решают эпизоды, детали, ошибки. Одну такую допустил Ди Лоренцо, наступив на ногу Распадори. Свой эпизод не использовал Мертенс, плохо замкнув прострел Политано. В целом же "Наполи" никак не казался ни быстрым, ни близким к голу. И это против соперника, уже пропустившего девять мячей. Ударов было много, опасных ударов - очень мало. А в добавленное время вновь вмешались эпизоды. Осимхена придержали в штрафной и отпустили, Мариани решил простить за это, и сразу же в контратаке Лопес обошёл всех.

Первое поражение "Наполи" в лиге на поле, второе во всех турнирах. Причём оба состоялись дома и без забитых. В целом в последних четырёх матчах атака команды сильно ослабела, интенсивность упала. Дженнаро Гаттузо следует задуматься. А "Сассуоло" отлично справился и без лидеров, не пропустил на таком стадионе, добыл свою первую победу здесь в истории и вторую над этим соперником в 15-ти матчах. Награда за такое? Единоличное второе место.

==========

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Фиорентина" 2:0

Голы: Спинаццола 12, Педро 70

"Рома": Миранте, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп (Б. Перес 73), Верету (Кумбулла 89), Лоренцо Пеллегрини (Кристанте 79), Спинаццола, Педро (К. Перес 71), Мхитарян, Джеко

"Фиорентина": Драговски, Кварта, Миленкович, Касерес, Лирола, Бонавентура (Влахович 57), Амрабат (Данкан 83), Кастровилли (Пулгар 46), Бираги, Кальехон (Куаме 67), Рибери (Кутроне 82)

Предупреждения: Джеко 24, Верету 33 - Кастровилли 32, Лирола 51

Удаление: Кварта 88 (прямая красная)

Контроль "Ромы" выглядел гораздо более прочным. "Фиорентина" вроде бы начала активно, Спинаццоле пришлось выбивать практически с линии. Но вскоре Леонардо подхватил заброс вратаря, прошёл полполя и положил в ближний угол. После чего римляне также чётко оборонялись, а когда включались - были очень опасны. Драговски спас от удара головой Джеко, двойного удара Мхитаряна и Карсдорпа. А во втором тайме удалась контратака Джеко, Мхитаряна (прострел справа) и Педро.

От команды, забившей восемь мячей в двух предыдущих турах, ожидали большего? Но ведь она и пропустила тогда пять. Сегодняшний путь спокойнее. Классическая победа на классе - очень нужное оружие в таком плотном календаре. А класс "волков" растёт. Как и очковый улов - уже десять в последних четырёх матчах Серии А. "Фиорентина" же вновь сильно разочаровала. Победа над "Удинезе" ожидаемо оказалась обманчивой. Джузеппе Якини на пороге увольнения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Сассуоло (Сассуоло) Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...