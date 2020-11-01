Торино - Лацио 3:4. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура Серии А "Торино" принимал "Лацио". Команды выдали голевую феерию и на двоих забили семь голов. "Орлы" выдали сумашедшую концовку: сначала на 5-й компенсированной минуте Иммобиле реализовал пенальти, а на 90+7 Кайседо вырвал победу для римлян.

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Лацио" 3:4

Голы: Бремер 19, Белотти 25 (пен.), Лукич 86 - А. Перейра 14, Милинкович-Савич 49, Иммобиле 90+5 (пен.), Кайседо 90+7

"Торино": Сиригу, Войвода (Нкулу 70), Бремер, Льянко, Родригес, Мейте, Ринкон, Линетти, Лукич, Верди (Синго 70), Белотти (Бонаццоли 78)

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе, Худт, Ачерби, Патрик, Милинкович-Савич, Пароло (Лейва 46), А. Перейра (Акпа-Акпро 46), Фарес (Катальди 81), Корреа (Кайседо 74), Мурики (Иммобиле 57)

Предупреждения: Нкулу 90+5, Ринкон 90+7 - А. Перейра 44, Худт 86, Иммобиле 88, Кайседо 90+8