Серия А. Тихое Дерби Маяка без болельщиков и громкого результата

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Янкто 23 - Скамакка 28

": Аудеро, Берешински, Тонелли, Йошида, Ауджелло, Дамсгор (Кандрева 74), Янкто (Лерис 84), Экдаль (Адриен Силва 66), Торсби, Рамирес (Верре 66), Квальярелла (Кейта Бальде 66)

": Перин, Бираски, Гольданига, К. Сапата, Кришито (Лука Пеллегрини 77), Лерагер (Радованович 86), Бадель (Бехрами 73), Ровелла, Зайц (Мелегони 86), Скамакка (Пьяца 73), Пандев

: Квальярелла 5, Торсби 29, Экдаль 38, Янкто 59, Берешински 86 - Гольданига 18

Невероятно красочное, пёстрое, шумное, относительно мирное. Чисто футбольное, а не политическое, обычно без фона турнирной таблицы. Именно Дерби Маяка тяжелее из всех пострадало от закрытых трибун. Клаудио Раньери говорил о "дерби лишь на бумаге". С другой стороны, он также ожидаемо заявил, что дерби всегда стоит целого сезона. А ныне и таблица вмешалась. "Дженоа" после двух 17-ых мест подряд желает заявить о начале нового проекта, "Сампдория" после разгромов "Аталанты" и "Лацио" хочет утвердиться наверху. Что ж, желания сегодня не сбылись.

Игра была весьма интенсивной, жёсткой, как и надлежит дерби. Со стыками, подкатами, забегами. Вот только большей частью неточной. Пандев начал чуть неточным ударом с линии штрафной, затем атака команд выпала минут на 20. Пока Янкто не сместился справа в центр с мячом и не пробил блестяще с дальний угол. Аудеро сразу же не менее блестяще вытащил удар головой Сапаты, не сумел вытащить Скамакки после паса головой и разворота. Пандев и второй тайм начал ударом низом. Аудеро взял. Но большей частью вратари команд были совершенно спокойны.

Немалое преимущество "Сампдория" получила благодаря заменам. Удар Кейты Бальде уже выжал блестящий прыжок от Перина с переводом мяча в стойку. Добивание Дамсгора чудом полетело не в ворота, а на трибуны. Кейта и Кандрева пробивали ещё с 15-20 метров. "Дженоа" отступила назад. Но ведь удержалась. Не позволив сопернику отомстить за июльское поражение, первое после семи матчей.

Серия "Дории" из четырёх побед подряд в лиге и Кубке прервана. А значит - нужно забывать об "Аталанте" и "Лацио" и строить дальше. Нужно строить и "Дженоа", у которой только-только выздоровели все 17 заболевших коронавирусом. Сезон и важные дерби в Кубке и лиге ещё впереди.