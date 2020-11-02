Роналду снова в деле. Специя - Ювентус 1:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча шестого тура итальянской Серии А, в котором Специя принимала Ювентус. Старая Синьора играла на фоне трех ничьих подряд в чемпионате, однако на этот раз смогла наконец одержать победу. Не в последнюю очередь благодаря Криштиану Роналду, который вернусь после лечения коронавируса. Португалец вышел на замену и забил дважды. Ювентус поднялся на третье место в турнирной таблице.

Серия А. Шестой тур

Специя - Ювентус 1:4

Голы: Побег 32 - Мората 14 Роналду 59, рабе 67, Роналду 76 пен.