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Роналду снова в деле. Специя - Ювентус 1:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Специя - Ювентус, чемпионат Италии, 1 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча шестого тура итальянской Серии А, в котором Специя принимала Ювентус. Старая Синьора играла на фоне трех ничьих подряд в чемпионате, однако на этот раз смогла наконец одержать победу. Не в последнюю очередь благодаря Криштиану Роналду, который вернусь после лечения коронавируса. Португалец вышел на замену и забил дважды. Ювентус поднялся на третье место в турнирной таблице.
Серия А. Шестой тур
Специя - Ювентус 1:4
Голы: Побег 32 - Мората 14 Роналду 59, рабе 67, Роналду 76 пен.
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