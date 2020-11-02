"Зачем бежать, если можешь летать": Златан не изменяет себе как в голах, так и в высказываниях

В воскресенье "Милан" в рамках 6-го тура Серии А на выезде одолел "Удинезе" (2:1), а Златан не только отдал ассист, но и забил свой очередной шедевральный гол (в падении через себя).

После игры нападающий оригинально пошутил над своим взятием ворот. "Зачем бежать, если можешь летать", - написал Златан в Инстаграм.

Отметим, что шведский нападающий забивает в шести матчах чемпионата Италии подряд. Таким образом, 39-летний Ибрагимович повторил рекорд экс-форварда "дьяволов" Андрея Шевченко.