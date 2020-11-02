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"Давно не виделись": Златан намекнул на свое возвращение в сборную Швеции
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Нападающий "
"Давно не виделись", — написал футболист в соцсетях, прикрепив фото в футболке национальной сборной.
Напомним, что Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 годы. Он лучший бомбардир в истории команды — 62 гола в 116 матчах.
В июне 2016 года Ибрагимович объявил о завершении карьеры в национальной команде.
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