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"Давно не виделись": Златан намекнул на свое возвращение в сборную Швеции

Италия
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"Давно не виделись": Златан намекнул на свое возвращение в сборную Швеции
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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, который завершил выступления за сборную Швеции в 2016 году, намекнул на свое возможное возвращение в расположение "трекрунер".

"Давно не виделись", — написал футболист в соцсетях, прикрепив фото в футболке национальной сборной.

Напомним, что Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 годы. Он лучший бомбардир в истории команды — 62 гола в 116 матчах.

В июне 2016 года Ибрагимович объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Long time no see

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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В статье: Швеция Златан Ибрагимович Милан
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