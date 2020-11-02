"Давно не виделись": Златан намекнул на свое возвращение в сборную Швеции

Нападающий " Милана " Златан Ибрагимович, который завершил выступления за сборную Швеции в 2016 году, намекнул на свое возможное возвращение в расположение "трекрунер".

"Давно не виделись", — написал футболист в соцсетях, прикрепив фото в футболке национальной сборной.

Напомним, что Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 годы. Он лучший бомбардир в истории команды — 62 гола в 116 матчах.

В июне 2016 года Ибрагимович объявил о завершении карьеры в национальной команде.