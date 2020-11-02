Италия
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Серия А. Верона подкрепляет ничью с Ювентусом
У "мастифов" не меньше очков, чем у "Наполи", "Интера" и "Ромы"
Верона. "Маркантонио Бентегоди" "Эллас Верона" - "Беневенто" 3:1 Голы: Барак 17, 63, Лазович 77 - Лападула 56 Удаление: Капрари 73 (Б, прямая красная) Лучший новичок предыдущего сезона и лучший новичок нынешнего начали сезон победами, но затем забуксовали. "Верона" не уступила "Ювентусу" в гостях, пропустила лишь два мяча в пяти первых турах, но ведь в основное время не побеждала уже четырежды подряд. Даже "Венецию" в Кубке дома пройдя лишь в серии пенальти. "Беневенто" из Кубка и вовсе вылетел, уступив дома "Эмполи" из Серии Б. Также пропустил семь мячей от "Ромы" и "Наполи", пусть и дважды открывал счёт. Без победы в шестом туре все эти полудостижения были бы бесполезны. И её добыла более стабильная команда. Матч ожидаемо начался в сумасшедшем темпе. Обе команды думали о вертикальных пасах, об атаке, о высоком прессинге. "Верона" начала лучше, комбинация Калинича, Дзакканьи на фланге и Барака в центре открыла счёт. Однако затем начал "Беневенто". И создал больше против "Вероны", чем "Ювентус" и "Рома". Грубейшей ошибкой Эмперора едва не воспользовался Роберто Инсинье, затем он вновь прорвался к вратарю. Сильвестри дважды спас, спас и от удара Капрари, защитники часто блокировали, Летиция чуть не попал головой. Отвечал лишь Дзакканьи, забросом слева под перекладину (Монтипо). Второй тайм начался помедленнее. Но постепенно раскрутился. Два перехвата принесли голы. Капрари нашёл Лападулу, Димарко с фланга - Барака. Антонину удался удар внешней стороной стопы. Затем хозяева должны были забить ещё, когда Калинич в разных эпизодах замыкал прострел и навес. Неточно и в стойку. А после удаления Капрари за лишние слова в адрес арбитра навес Димарко уже замкнули. Другой латераль - Лазович - обеспечил своей команде закрепление ничьей с чемпионом. На счету "Вероны" уже 11 очков. У "Наполи", "Ромы" и "Интера" не больше, у "Лацио" - меньше. А "Беневенто" слишком наивен и много пропускает, хотя и играет неплохо. С таким "портфолио" уже не раз вылетали из Серии А.
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