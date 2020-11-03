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Андрей Шевченко оценил шансы Милана на победу в Серии А

Италия
(2 голосов)

А Ибрагимович играет важную роль для "россонери"

Андрей Шевченко оценил шансы Милана на победу в Серии А
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко для La Gazzetta dello Sport рассказал о форме "Милана".

- С Ибрагимовичем для "Милана" все возможно. Есть все для победы в чемпионате Италии.

Златан тащит, Пиоли выстроил сильную команду, – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Златан Ибрагимович Милан
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