Андрей Шевченко оценил шансы Милана на победу в Серии А

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко для La Gazzetta dello Sport рассказал о форме "Милана".

- С Ибрагимовичем для "Милана" все возможно. Есть все для победы в чемпионате Италии.

Златан тащит, Пиоли выстроил сильную команду, – сказал Шевченко.