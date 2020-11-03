Италия
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Андрей Шевченко оценил шансы Милана на победу в Серии А
А Ибрагимович играет важную роль для "россонери"
Главный тренер сборной Украины
- С Ибрагимовичем для "Милана" все возможно. Есть все для победы в чемпионате Италии.
Златан тащит, Пиоли выстроил сильную команду, – сказал Шевченко.
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