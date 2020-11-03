Звёзды зажигают. Итоги шестого тура Серии А

Кротоне - Аталанта 1:2

Интер - Парма 2:2

Болонья - Кальяри 3:2

Удинезе - Милан 1:2

Специя - Ювентус 1:4

Торино - Лацио 3:4

Наполи - Сассуоло 0:2

Рома - Фиорентина 2:0

Сампдория - Дженоа 1:1

Эллас Верона - Беневенто 3:1

Шестой тур Серии А начался бешено. В первых его шести матчах были забиты 27 мячей. Однако затем темп сильно упал, и шанс в четвёртый раз в сезоне выдать тур с сорока голами и больше был упущен. Хотя и 37 - отличный результат. Упустили свои шансы и многие команды в отдельных матчах. Даже некоторые гранды. Других грандов спасли звёзды своим "марсианским" выступлением. И лишь "Сассуоло" и "Аталанта" справились без решающей помощи своих лидеров.

Знакомо до боли

С 25:5 по ударам по воротам, 69-ю процентами владения мячом, 46-ю "кроссами" "Интер" должен был побеждать "Парму". Хотя стоп, мы же помним, что уже года четыре подряд как раз обилие "кроссов" у "нерадзурри" - плохой знак. Они вновь играли шаблонно, увлекались банальными забросами в штрафную и ударами издали. А на этот раз ещё и били плохо, редко заставляя Сепе спасать. Провалы в центре поля в начале второго тайма и прорывы мимо обороны как у Жервиньо в исполнении "Интера" мы уже также видели. Если подытожить, типичный матч в стиле предыдущих сезонов. Очень знакомый сценарий.

Неудивительно, что уже в пятый раз подряд не удалось переиграть "Парму" дома. И что не удалось в целом победить в пятом из шести последних матчей во всех турнирах. Антонио Конте говорит об уже "не первой игре с контролем, но без победы". Сетует на реализацию. Но что насчёт креатива? И обороны против контратак?

"Милан" также напомнил предыдущие сезоны. Будто и не было 23-ёх матчей подряд без поражений с разницей мячей 60:21, 12-ти подряд с как минимум двумя забитыми впервые за 90 лет. "Удинезе" был не менее неудобным соперником для этих миланцев, чем "Парма" - для тех (5:2 по последним победам в Удине) и вновь осложнял жизнь. Гости выглядели заторможенными, усталыми, будто бы ждали, что соперник сам отдаст победу. Начало второго тайма и вовсе провалили. Привезли пенальти. Златан Ибрагимович говорил о страданиях.

А его наставник Стефано Пиоли - не об игре, а о психологических аспектах.

"Лацио" также попал на неудобного соперника. В предыдущем сезоне "Торо" просто был развален. А вот до этого проиграл лишь два из семи очных матчей. Он уже проснулся в матче против "Сассуоло" и здесь реализовал "стандарты", поймал Уэсли Худта на грубой ошибке. "Орлов" можно оправдать, учитывая 12 заражённых коронавирусом ещё в середине недели. Ныне они явно падают с ног. К тому же, после позора в Генуе набрали уже десять очков в четырёх матчах лиги и Лиги Чемпионов. То есть ответили. Но ведь игра несбалансированна, пропущенных много. Ни одна из их побед в лиге не была уверенной.

И даже "Ювентус", выигравший со счётом 4:1, оставил немало вопросов. Он уступил по ударам по воротам со счётом 7:16! Даже переход на более оборонительную схему 3-5-2 и отличная игра выдвинутого опорника Уэстона МакКенни не устранили проблемы в центре поля. 25 минут на рубеже таймов были практически провалены. При всём улучшении игры, о котором говорил Андреа Пирло, при появившихся умных комбинациях. Не были заметны фланги, Пауло Дибала вновь провалил матч. Да и уже при 2:1 Джанлуиджи Буффону пришлось совершать суперсейв. А самым умным у "Юве" был центральный защитник Данило.

Парад звёзд

Кто решил судьбу этих матчей? Индивидуалы. Звёзды. Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович совершенно справедливо получили от СМИ эпитеты "бесконечные", "золотая нога", "феномен", "марсианин", "акробат". Ибра уже с семью голами. В Удине он умно придержал мяч и нашёл Кесси, в концовке нанёс великолепный мягкий удар через себя ножницами. Вновь повторив рекорд Андрея Шевченко по серии матчей лиги с забитыми за "Милан" - шесть. КриРо забил уже через 126 секунд после первого выхода на поле в лиге за месяц, легко обойдя вратаря. А затем и оформил свой второй дубль в карьере как запасной.

Проявили себя и звёзды более низкого ранга. Альваро Мората приходил в "Ювентус" третьим выбором, но ныне уже незаменим. Он блестяще двигается, работает в отборе, пасует, замыкает. Гол, важнейший классный пас вразрез на Роналду и игра в целом - мощная заявка на звание игрока тура. Чиро Иммобиле, только оправившийся от коронавируса, не был игроком тура, но заработал и реализовал важнейший пенальти в добавленное время. Ещё до этого Сергей Милинкович-Савич сравнял счёт на фоне страданий "Лацио" классным штрафным. А Жервиньо классным дублем в Милане напомнил о прошлом звезды.

"Интеру" явно не хватило своей звезды. Травмированного Ромелу Лукаку. Возможно, не хватило и "Наполи". Эта команда явно сдала в последнее время. Дженнаро Гаттузо подозревает, что календарь добивает и не удивлён происходящему. Заявляя, что его подопечные должны делать больше и в плане реализации, и в плане скорости. В Лиге Европы забит лишь один гол в двух матчах, издали с рикошетом. А камбек против "Беневенто" в лиге великолепным ударом начал капитан Лоренцо Инсинье. Против "Сассуоло" он не играл из-за травмы... Виктор Осимхен мог заявить о лидерстве, но не реализовал убойный шанс.

Успех без звёзд

С другой стороны, "Сассуоло" ведь лишился всех своих звёзд. Игроков, забивших 11 из 16-ти голов команды. Капуто, Джуричича, Берарди. В первом тайме не создал почти ничего, несмотря на 60 процентов владения мячом, нередко терял мяч под высоким прессингом. В целом по ударам по воротам уступил со счётом 8:22. Тем не менее, выстоял, забил, ещё раз выстоял, ещё раз забил. Не боялся атаковать. И даже не пропустил впервые в сезоне. Именно от "Наполи" в Неаполе, где никогда в своей истории не побеждал. Сразу после того, как пропустил семь мячей в двух турах. Игра и результат Топ-команды.

"Я сказал игрокам перед матчем, что вижу сильный стартовый состав. И увидел, что они не верят мне. Я убедил их, что не просто болтаю, а верю. И они поверили". Подопечные Роберто Де Дзерби в последних двух турах вернулись с 1:3 дважды - к 3:3 и 4:3. Но эта вроде бы банальная победа со счётом 2:0 - даже более верный признак характера. Характера, за который второе место сразу после "Милана" и лучшее начало сезона в истории клуба - заслуженные награды.

Главная звезда "Аталанты" отыграла лишь первый тайм. И не была главным героем матча. В целом в клубе немало нервничали из-за двух болезненных ударов в лиге и лишь ничьей с "Аяксом" дома в Лиге Чемпионов. Джан Пьеро Гасперини повторил ту же ошибку и вновь говорил об ЛЧ, а не о лиге. Вновь применил широкую ротацию. Но на этот раз с кадрами попал. Луис Муриэль в первом "старте" в лиге за 26 дней сделал дубль. Руслан Малиновский в первом за месяц отдал ему ассист и был наиболее активным на поле, дирижёром, креативщиком. Благодаря им и явно добавившей обороне удалось переиграть "Кротоне".

Джан Пьеро Гасперини говорил и о чёткой обороне, и о постоянной атаке. Этим он может быть доволен. Хотя и построение этих атак, интенсивность и реализация хромали. После таких ударов и при таком календаре важно было лишь одно - победа.

Тихий нормальный полёт

Кто бы мог подумать ещё недавно, что наиболее уверенную победу в туре среди грандов одержит "Рома"? Особенно - после нервного 0:0 против софийского ЦСКА дома в Лиге Европы, Но на самом деле "волки" добавляют. На поле в лиге они уже не проигрывали в 14-ти матчах. Трижды против "Милана" и однажды против "Беневенто" отыгрались после пропущенного. А "Фиорентину" убрали очень технично, на классе. Выстояли против натиска в дебюте, сразу же забили, затем чётко оборонялись, несмотря на 42 процента владения мячом, и должны были забивать не раз на контратаках. Показательное выступление.

Неужели вот так, тихой сапой, "Рома" проберётся в Топ-4? Ныне кажется, что она способна на это.

Тур упущенных возможностей

Шестой тур для многих стал туром упущенных возможностей. "Интеру" нужно было переигрывать дома аутсайдера с его слабой обороной. Но ведь и "Парма" сожалеет, что пропустила в добавленное время. Лука Готти доволен игрой и не считает, что его "Удинезе" много позволил "Милану". Боящийся увольнения наставник "Кротоне" Джованни Строппа много говорил об упущенном супершансе Мессиаса, об отсутствии твёрдости у ворот. Пост Джузеппе Якини в "Фиорентине" также в опасности. Он сетовал на психологию и на ранний пропущенный. А пресса съела его за тандем "фальшивых девяток" Рибери-Кальехон.

Винченцо Итальяно считает, что при большей осторожности и лучшей реализации "Специя" могла остановить "Ювентус". Марко Джампаоло и вовсе говорит о сумасшествии и ищет экзорциста для "Торино". Его будущее также неясно. Эусебио Ди Франческо после двух побед подряд в Болонье остался зол из-за поверхностной игры "Кальяри" и слишком лёгкого позволения аутсайдеру ударов по воротам (22 всего). Говоря о "неприемлемой" обороне. "Беневенто" создал против "Вероны" в первом тайме больше, чем "Рома" и "Ювентус", уже сравнял счёт во втором, но сразу же получил гол, красную карточку и ещё один гол.

И даже участники Дерби Маяка должны быть недовольны. Оно получилось как всегда интенсивным, жёстким, боевым. Янкто забил блестящим ударом, Скамакка - как форвард-хищник. Но качества, опасности для вратарей и желания побеждать не хватало. Клаудио Раньери считает, что во втором тайме заслужил больше, но признаёт, что нужно было и сделать больше. А Роландо Маран после 17-ти заболевших коронавирусом в октябре довольствуется малым. Слишком малым. Можно понять, но хотелось более яркого дерби.

ВАРдак

В предыдущем сезоне излишний активизм ВАР привёл к двум сотням пенальти и стольким же скандалам. В нынешнем сезоне боссы Судейского Комитета решили сократить это число, ограничив вмешательство системы до "явных ошибок арбитра". Это привело к другой крайности - ВАР стараются не использовать вообще. В "Интере" бушевали из-за фола Балога на Перишиче в штрафной "Пармы". Миланиста Романьоли вначале достал мяч, а лишь затем - ногу защитника. Осимхена схватили за футболку в штрафной "Сассуоло". Во всех этих эпизодах арбитры молчали и даже отказывались просмотреть видео.

Глава Комитета Никола Риццоли позже признал, что фол на Перишиче был. Но затушил ли он этим огонь? И изменится ли что-то? Найдут ли Золотую Середину? В сезоне 2019/20 ситуация хотя бы была ясна. Свистели и проверяли всё. Сейчас даже непонятны критерии принятия решений и просмотра видео. "Кто-то объяснит мне правила использования этого чёртового ВАР?" Этот вопрос не мой, а наставника "Болоньи" Синиши Михайловича. Хотя и мой также.

Украинский след

В последнее время "Аталанта" потеряла два своих главнейших козыря - интенсивность и мобильность. И в Кротоне такого было мало. Как раз Малиновский "интенсивил" за двоих. Он постоянно двигался, работал и на правом и на левом флангах как настоящий вингер, и в центре поля как разыгрывающий опорник, и в районе линии штрафной как "десятка" с последним пасом. И в центре штрафной как форвард. Отдал два паса вразрез Муриэлю, тот забил один гол. Отдал слева Сапате, который замешкался. А без Гомеса и Муриэля во втором тайме и вовсе отвечал за атаку и командный баланс в целом.

Гасперини подытожил его игру спокойно: "Умеет играть на всех позициях, умеет выходить и с первых минут, и на замену". СМИ ставили на 2-3 места в команде по оценкам с 6.5-7, отмечали несомненно положительный матч, но и говорили об отступлении во втором тайме. Да и в целом не падали с кресел. А зря. Да, Руслан грешил неточными передачами или лишними финтами. Должен был реализовывать выход на Кордаса, пробить точнее в двух других эпизодах в штрафной. Тем не менее, его роль в победе очень велика. Даже стратегически велика. Он способен вернуть команде былую игру.

Лучший игрок - Златан Ибрагимович ("Милан"). Бесконечный

Прорыв тура - "Лацио". Сумасшествие

Разочарование тура - "Наполи". Слабеет

Лучший вратарь тура - Андреа Консильи ("Сассуоло"). На ноль в Неаполе

Лучший тренер тура - Паулу Фонсека ("Рома"). Игра по плану