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Ювентус хочет продать Федерико Бернардески

Италия
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Наставник туринцев не рассчитывает на игрока

Ювентус хочет продать Федерико Бернардески
Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, пишет Il Bianconero.

По информации источника, футболист также не против сменить обстановку, так как его показатели в туринской команде не устраивают ни его, ни клуб. В нынешнем сезоне футболист провёл два матча в Серии А, в которых не отличился результативными действиями.

В сезоне-2019/2020 Бернардески провёл на поле 38 матчей, стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи. "Ювентус" стал чемпионом Италии, однако выступление в Лиге чемпионов завершил в 1/8 финала.

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В статье: Ювентус (Турин) Федерико Бернардески
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