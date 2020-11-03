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Милан может подписать защитника, которым интересуется Ливерпуль

Италия
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Итальянцы готовы заплатить приличную сумму за молодого игрока

Милан может подписать защитника, которым интересуется Ливерпуль
Новина українською

"Милан" интересуется защитником "Шальке" Озаном Кабаком, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 23 миллиона евро. Сообщается, что с 20-летним турком уже ведет переговоры "Ливерпуль".

В сезоне-2020/21 Кабак провел за "Шальке" 2 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 29 миллионов евро.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Ливерпуль Милан (Италия) Шальке 04 Озан Кабак
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