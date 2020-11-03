Милан может подписать защитника, которым интересуется Ливерпуль

"Милан" интересуется защитником "Шальке" Озаном Кабаком, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 23 миллиона евро. Сообщается, что с 20-летним турком уже ведет переговоры "Ливерпуль".

В сезоне-2020/21 Кабак провел за "Шальке" 2 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 29 миллионов евро.