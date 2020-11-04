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Ювентус близок к подписанию защитника Челси

Италия
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Ювентус близок к подписанию защитника Челси
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Защитник "Челси" Эмерсон Палмьери входит в сферу интересов "Интера" и "Ювентуса", сообщает Calciomercato. По данным издания, "бьянконери" лидируют в гонке за 26-летнего фулбека.

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Эмерсон мало играет в "Челси". В текущем сезоне он ни разу не выходил на поле в матчах АПЛ. "Ювентус" хочет воспользоваться ситуацией и сделать предложение "синим" по игроку в январе.

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В статье: Челси (Лондон) Эмерсон Палмиери Эмерсон
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