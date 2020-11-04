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Паулу Фонсека обеспокоен ближайшей международной паузой

Италия
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Паулу Фонсека обеспокоен ближайшей международной паузой
UA-Футбол
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека посетил пресс-конференцию накануне завтрашнего матча Лиги Европы.

"Нас ждет матч против непростого соперника. У "Клужа" есть свой стиль игры, который им подходит. Они очень агрессивны, не проигрывают уже 15 матчей подряд, а в прошлом сезоне вышли из группы в ЛЕ.

Уже скоро игроки отправятся в свои национальные сборные. У нас в клубе мы постоянно делаем тесты, и в сборных также все строго, но меня ситуация немного беспокоит. Игроки отправятся в разные страны и на разные континенты", - заявил португальский тренер.

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Отметим, что сейчас у римлян два футболиста болеют коронавирусом.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонеска
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