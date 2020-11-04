Италия
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Серия А. Торино удерживает кресло Марко Джампаоло
Побеждает "Дженоа" в перенесённом матче
Серия А. Перенесённый матч Генуя. "Луиджи Феррарис" "Дженоа" - "Торино" 1:2 Голы: Скамакка 90+3 - Лукич 10, Лука Пеллегрини 26 (автогол) "Дженоа" и "Торино", страдавшие в предыдущем сезоне, начали слабо и этот. Генуэзцы после победы в первом туре набрали лишь два очка и забили один мяч. И это ещё героические достижения, если вспомнить, что 17 игроков команды переболели коронавирусом. Потому и был перенесён отчётный матч. А туринцы и вовсе начали одним очком в пяти, в последних двух турах упустили 3:1 и 3:2 в самих концовках. Кресло над новым главным тренером Марко Джампаоло уже шатается. И, наверное, логично, что сегодня победила более нуждающаяся в очках команда. Первый тайм "Дженоа" выиграла по ударам по воротам со счётом 8:2. Заставила защитника "Торино" Мурру выбивать мяч с линии собственных ворот. А по голам уступила со счётом 0:2. Причём привезла себе сама. Гольданига головой ужасно сбросил мяч своему вратарю, а Лукич подхватил. Белотти прорвался слева и забросил, а Лука Пеллегрини замкнул в собственные ворота. Во втором же тайме изменить судьбу матча не удалось. Скамакка забил слишком поздно. Этот результат особо ничего не изменил. "Торино" остался в зоне вылета, "Дженоа" - сразу над ней.
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