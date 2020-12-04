Любимец шейха, который к 21-му году успел поиграть в трех грандах. Кто такой Браим Диас

Браим Диас находится в начале своего футбольного пути, но несмотря на свою молодость, уже успел поиграть сразу в трех топовых европейских лигах. Сейчас он отправился в аренду в "Милан" для получения игрового времени и обрастания новыми футбольными умениями и знаниями.

Свои первые шаги в качестве футболиста Браим Диас, родившийся в Малаге, сделал в возрасте шести лет, когда сперва оказался в местном клубе под названием "Мортадело", а затем перешел в "Тиро Пичон". Уже спустя год его на одной из тренировок заметил представитель "Малаги" и предложил перейти в этот клуб. Всего несколько движений позволили ему сделать огромный шаг вперед – в академию клуба испанской Ла Лиги.

Браим быстро стал любимчиком самого шейха Аль Тани, который в то время вливал огромные деньги в свой испанский футбольный проект. Многие европейские гранды мечтали видеть Диаса у себя в составе, но постоянно получали отворот-поворот. В один из годов директор "кантеры" "Барселоны" приехал к родителям Браима Диаса и даже уговорил их, что для их сына будет лучше продолжить свою карьеру в столице Каталонии. Контракт уже был на мази, но вмешался Аль Тани. Он просто дал больше денег и все затихло. Чуть позже предложение повторилось, но "Малага" запросила 300 тысяч евро сразу и еще более 4,5 млн евро бонусами.

Чары Аль Тани закончились в 2013 году. Проект "Манчестер Сити" стал намного более интересным и соблазнительным для Браима Диаса и его семьи. Четырнадцатилетний парень вместе с ними переехал в Манчестер. По-другому и быть не могло, ведь главным тренером "Сити" был Мануэль Пеллегрини, бывший тренер "Малаги". Он принял непосредственное влияние на ход этих переговоров. "Малага" таки получила триста тысяч евро.

Агент игрока Хайме как мог нахваливал своего подопечного: "Когда меня спросили, он левша или правша, я отвечал, что он универсален. У него прекрасные способности, великолепный дриблинг. Его скромность поражает. Он всегда бросается возвращать мяч, если теряет его".

Парень быстро прогрессировал в более современной академии манчестерского клуба. Он быстро поднимался по иерархической лестнице, причем постоянно играл с одноклубниками, которые были старше его на год. Так он сыграл в юношеской Лиге чемпионов, а чуть позже подписал свой первый профессиональный контракт с "Манчестер Сити".

В сезоне 2016/2017 Пеп Гвардиола включил Диаса в заявку на матч Кубка английской лиги против "Суонси". Тогда же он дал ему десять минут игрового времени. На тот момент игроку было 17 лет и 49 дней. Играя за молодежку, Браим забил семь голов в семнадцати матчах. Он выступал не только в качестве десятого номера, но и выходил как форвард. На второй год в команде U18 Браим Диас стал настоящим лидером.

В сезоне 2017/2018 Гвардиола взял Диаса с собой в тур по Америке. В матче с "Реал Мадрид" испанец забил гол. Видимо тогда "сливочные" окончательно поняли, что им кровь из носа нужен этот игрок. За год в "Сити" Диас сыграл лишь в пяти матчах, выходя на замену в концовках встреч. Летом 2019 года у испанца заканчивался контракт. В столице Испании решили не дожидаться этого момента.

В январе 2019 года они сделали предложение, от которого было трудно отказаться даже такому состоятельному клубу, как "Манчестер Сити". "Горожане" получили 17 млн евро, причем эта сумма может вырасти до 24 млн. Также в контракте есть пункт о получении 15% от следующей перепродажи. В Мадриде Браим стал получать больше игрового времени, но было очевидно, что для основы он слишком молод и ему ради практики нужен клуб попроще. Аренда в "Милан" (как ни прискорбно фанатам россонери мириться со статусом клуба "попроще", но в начале сезона так и было, и не факт что ситуация изменится в конце чемпионата) была идеальным для него вариантом.

"С точки зрения моего футбольного развития, поиграть в трех разных странах [Испания, Италия, Англия] – отличный вариант, – признавался игрок в интервью AS спустя три тура в Серии А. – Обычно адаптация в новой обстановке проходит трудно и долго, но здесь я освоился быстро. В Италии игра более тактическая, физически сильная. У меня было много предложений из Европы, но "Милан" – это исторический клуб. Наша цель – быть похожими на старый "Милан". Хочу показать тот футбол, в который я умею играть. Я на все 100% сосредоточен на россонери".

На первый взгляд кажется, что нет более идеального клуба для Браима Диаса, чем "Милан". Сейчас в клубе делают не столько эволюцию, сколько настоящую революцию. Полная ставка сделана на молодых и перспективных игроков, которыми верховодит живая легенда Златан Ибрагимович. Такого молодого состава у россонери возможно не было никогда в истории. Несмотря на это, у испанца все равно будет довольно жесткая конкуренция.

Правда, в отличии от остальных игроков, у Браима Диаса есть универсальность. Он может закрыть сразу несколько позиций: и как универсальный форвард, и как атакующий полузащитник, и даже как вингер. По состоянию на начало декабря Браим в восьми матчах играл как центральный атакующий полузащитник, и по два матча провел как правый и левый вингер.

Благодаря своему невысокому росту, Браим очень подвижен и легко изменением направления бега уходит от медлительных защитников. При этом у Диаса нет высокой скорости, но он компенсирует это контролем мяча и умением продвигать атаки. Испанец не отличается эгоизмом и скорее отдаст передачу, чем сам ударит. Игрок любит создавать пространство для своих одноклубников. В атаке он является магнитом для соперников, которые стягиваются на него и на мяч.

Пиоли не стал бросать молодого парня в огонь. Сперва дал ему игровое время, выпуская в концовках матча против измотанного соперника. В первом же матче с первых минут против "Кротоне" Браим Диас забил гол. Повторил он этот трюк и в первом матче группового этапа Лиги Европы против "Селтика". Сейчас на его счету четыре результативных удара, в том числе в эффектном поединке против того же "Селтика", но уже на Сан Сиро, в котором "Милан" добыл волевую победу со счетом 4:2.

Безусловно, у Браима Диаса может получиться отличная карьера. Сейчас он находится в идеальной для себя позиции, когда все зависит только от него.