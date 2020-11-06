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Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре

Италия
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Златан забивал в каждом матче

Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре
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Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович был признан лучшим игроком чемпионата Италии в прошедшем месяце, сообщает официальный сайт Серии А.

В октябре в чемпионате Златан провел в составе "россонери" всего две игры, против "Ромы" и "Интера", но отличился в них четырьмя голами.

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Наградят лучшего игрока октября в воскресенье, перед матчем "Милана" против "Вероны".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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