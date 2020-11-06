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Фонсека теряет капитана. Эдин Джеко сдал положительный тест на коронавирус
Главный форвард римлян
Нападающий римской "Ромы" Эдин Джеко сдал положительный тест на COVID-19.
Об этом босниец признался лично в своих социальных сетях. Болезнь проходит без особых симптомов. Он точно не поможет "волкам" в игре против "Дженоа".
#ASRoma, #Dzeko positivo al Covid-19 https://t.co/tEVPf0isIB— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 6, 2020
Эдин Джеко - ключевой футболист "Ромы", который играет почти в каждом матче. В текущем сезоне форвард отметился тремя в голами в пяти матчах Серии А.
Отметим, что также Джеко вряд ли поедет в расположение Боснии и Герцоговины.
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