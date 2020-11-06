Фонсека теряет капитана. Эдин Джеко сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий римской "Ромы" Эдин Джеко сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом босниец признался лично в своих социальных сетях. Болезнь проходит без особых симптомов. Он точно не поможет "волкам" в игре против "Дженоа".

Эдин Джеко - ключевой футболист "Ромы", который играет почти в каждом матче. В текущем сезоне форвард отметился тремя в голами в пяти матчах Серии А.

Отметим, что также Джеко вряд ли поедет в расположение Боснии и Герцоговины.