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Фонсека теряет капитана. Эдин Джеко сдал положительный тест на коронавирус

Италия
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Главный форвард римлян

Фонсека теряет капитана. Эдин Джеко сдал положительный тест на коронавирус
UA-Футбол
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Нападающий римской "Ромы" Эдин Джеко сдал положительный тест на COVID-19.

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Об этом босниец признался лично в своих социальных сетях. Болезнь проходит без особых симптомов. Он точно не поможет "волкам" в игре против "Дженоа".

Эдин Джеко - ключевой футболист "Ромы", который играет почти в каждом матче. В текущем сезоне форвард отметился тремя в голами в пяти матчах Серии А.

Отметим, что также Джеко вряд ли поедет в расположение Боснии и Герцоговины.

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В статье: Эдин Джеко Рома (Рим) коронавирус
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