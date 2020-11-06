Италия
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Три игрока Челси и Милик. Интер планирует серьезно усилиться в январе
У клуба две проблемные позиции
Антонио Конте никогда не бывает доволен трансферной кампанией. Уже сейчас он хочет усиление на две позиции - левый латераль и центральный нападающий.
По данным Tuttosport, сейчас рассматриваются четыре кандидата. В список вошли Аркадиуш Милик, Оливье Жиру, Эмерсон и Маркос Алонсо. Последние трое играют за "Челси".
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В Лондоне Лэмпард на них не сильно рассчитывает. Такая же ситуация и с Миликом - польский форвад на попал даже в заявку "Наполи" на этот сезон.
Отметим, что контракт Милика истекает
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zabo46
06.11.2020 в 20:30
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