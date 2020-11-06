Три игрока Челси и Милик. Интер планирует серьезно усилиться в январе

Антонио Конте никогда не бывает доволен трансферной кампанией. Уже сейчас он хочет усиление на две позиции - левый латераль и центральный нападающий.

По данным Tuttosport, сейчас рассматриваются четыре кандидата. В список вошли Аркадиуш Милик, Оливье Жиру, Эмерсон и Маркос Алонсо. Последние трое играют за "Челси".

В Лондоне Лэмпард на них не сильно рассчитывает. Такая же ситуация и с Миликом - польский форвад на попал даже в заявку "Наполи" на этот сезон.