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Три игрока Челси и Милик. Интер планирует серьезно усилиться в январе

Италия
(1 голосов)

У клуба две проблемные позиции

Три игрока Челси и Милик. Интер планирует серьезно усилиться в январе
UA-Футбол
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Антонио Конте никогда не бывает доволен трансферной кампанией. Уже сейчас он хочет усиление на две позиции - левый латераль и центральный нападающий.

По данным Tuttosport, сейчас рассматриваются четыре кандидата. В список вошли Аркадиуш Милик, Оливье Жиру, Эмерсон и Маркос Алонсо. Последние трое играют за "Челси".

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В Лондоне Лэмпард на них не сильно рассчитывает. Такая же ситуация и с Миликом - польский форвад на попал даже в заявку "Наполи" на этот сезон.

Отметим, что контракт Милика истекает летом 2021-го.

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В статье: Оливье Жиру Интер (Милан) Маркос Алонсо Челси (Лондон) Аркадиуш Милик Эмерсон Палмиери
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Комментарии (1)
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zabo46
06.11.2020 в 20:30
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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