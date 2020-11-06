Игуаин: У Лаутаро очень большой потенциал

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин хорошо высказался о своем соотечественнике - Лаутаро Мартинесе.

"У него большой потенциал. Сейчас он молод, но играет в основе "Интера" - это непросто. Однако пока ему 24 года и рано судить о нем. Нужно говорить, когда он станет зрелым футболистом.

Лаутаро обладает отличными навыками и я надеюсь, что он сможет порадовать аргентинских болельщиков на крупных турнирах", - заявил Игуаин.

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Отметил, что Мартинес забил десять голов в 19-ти играх за сборную.