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Игуаин: У Лаутаро очень большой потенциал
Потому его и хотела "Барселона"
Аргентинский форвард Гонсало Игуаин хорошо высказался о своем соотечественнике - Лаутаро Мартинесе.
"У него большой потенциал. Сейчас он молод, но играет в основе "Интера" - это непросто. Однако пока ему 24 года и рано судить о нем. Нужно говорить, когда он станет зрелым футболистом.
Лаутаро обладает отличными навыками и я надеюсь, что он сможет порадовать аргентинских болельщиков на крупных турнирах", - заявил Игуаин.
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Отметил, что Мартинес забил десять голов в 19-ти играх за сборную.
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