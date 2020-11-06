Италия
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СМИ: Милан будет просить футболистов пойти на понижение зарплат
Таковы современные реалии
Руководство "Милана" в ближайшее время начнет переговоры с футболистами. Они хотят, чтобы игроки пошли навстречу и согласились на временное снижение зарплат.
По данным La Repubblica, речь будет идти о 20 процентах. За прошлый сезон, "россонери" понесли серьезные потери - порядка 195 миллионов.
Еще в марте на подобный шаг решил пойти "Ювентус". СМИ подсчитали, что им удалось сэкономить более 90-та миллионов.
Отметим, что сейчас "Милан" также ведет переговоры о новом
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