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СМИ: Милан будет просить футболистов пойти на понижение зарплат

Италия
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Таковы современные реалии

СМИ: Милан будет просить футболистов пойти на понижение зарплат
UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Милана" в ближайшее время начнет переговоры с футболистами. Они хотят, чтобы игроки пошли навстречу и согласились на временное снижение зарплат.

По данным La Repubblica, речь будет идти о 20 процентах. За прошлый сезон, "россонери" понесли серьезные потери - порядка 195 миллионов.

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Еще в марте на подобный шаг решил пойти "Ювентус". СМИ подсчитали, что им удалось сэкономить более 90-та миллионов.

Отметим, что сейчас "Милан" также ведет переговоры о новом контракте с Чалханоглу.

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В статье: Милан коронавирус
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