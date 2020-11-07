Серия А. Матч в Кальяри спасло удаление

Кальяри. "Сарденья Арена"

: Жоао Педро 49 (пен.), Нандес 69

": Краньо, Дзаппа (Пизакане 90+1), Валюкевич, Годин, Ликояннис, Марин (Соттил 46), Рог, Нандес (Калигара 90+1), Жоао Педро, Унас (Трамони 90+1), Симеоне (Паволетти 86)

": Аудеро, Берешински, Тонелли, Йошида, Ауджелло, Кандрева (Верре 81), Янкто (Ла Гумина 77), Экдаль (Адриен Силва 77), Торсби, Рамирес (Дамсгор 43), Квальярелла (Лерис 77)

: Тонелли 64, Адриен Силва 83

: Ауджелло 39 (прямая красная)

Этот матч обещал многое. Обе команды начали сезон слабо, затем добыли несколько впечатляющих побед подряд, в шестом туре отыграли прилично, но не победили. А в седьмом пытались и рассчитывали вернуться на правильный путь. Кроме того, обе уже успели забить как минимум 11 мячей, так что можно было рассчитывать и на обилие голов. Однако какой-то непонятный тренд начался в седьмом туре. Вчера яркая атака "Сассуоло" растворилась в ужасном матче. Вместе с сегодняшним уже три тайма подряд закончились без голов и без футбола. Выручило лишь удаление.

Сегодня всё-таки мы видели не смесь кикбоксинга с сумо. Команды играли быстро, атаковали через фланги. Уже в дебюте Жоао Педро попал ударом головой в упор в стойку. Но в целом в первом тайме были нанесены лишь пять ударов по воротам. Спасли матч для нейтрального зрителя грубейшие ошибки. Ауджелло потерял мяч, схватил за футболку рвавшегося к воротам Нандеса, Тонелли попал локтем в шею Жоао Педро. И после пенальти мы уже увидели быстрые попытки гостей сравнять и быстрые контратаки хозяев. Аудеро выиграл дуэль у Соттила. Нандес прорвался и завершил.

"Кальяри" сравнялся по очкам с "Сампдорией". Более того - он набрал девять очков в четырёх последних матчах. Хороший темп. А "Дория" после громких побед над "Лацио" и "Аталантой" набрала лишь одно очко в двух матчах. Ей пора отбросить эйфорию в сторону.